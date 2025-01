Sergio Herrera: “Vamos a San Mamés con mucha ilusión, podemos plantar cara a cualquiera”

Sergio Herrera, guardameta de Osasuna, ha conseguido su segundo galardón ‘Jugador Kosner del mes’ como el integrante más regular de la plantilla rojilla durante el pasado mes de diciembre, tras imponerse con 72 puntos. El segundo puesto ha sido para Budimir, que ha logrado 52 unidades, mientras que Rubén García ha cerrado el podio, al obtener 30.



En una entrevista exclusiva con Kosner, patrocinador principal del conjunto navarro, el guardameta de Miranda de Ebro ha analizado cómo afrontan el duelo de Copa del Rey ante el Athletic Club: “Es un partido que queremos jugar todos. Es un escenario de los mejores a nivel nacional. San Mamés es un campo espectacular y es una eliminatoria en la cual como jugador la disfrutas. Sí que sabemos las dificultades que tiene, porque el Athletic es un equipo muy fuerte como local y en este tipo de eliminatorias tiene mucha experiencia y suelen ser muy ganadores. (...) Podemos plantar cara a todo el mundo. Vamos a ir con muchísima ilusión de dar a nuestra afición una alegría”.

En ese sentido, el portero osasunista ha querido mandar un mensaje optimista a la afición: “Que vayan con la mayor de las ilusiones, con muchísima confianza hacia nosotros, porque vamos a ir a darlo todo. Estamos muy preparados para afrontar el partido y poder intentar sacar algo positivo de allí. El fútbol es muy caprichoso, a veces la suerte entra en juego y hay cosas que no están en nuestras manos. Pero creo que se van a ir orgullosos de nosotros, porque el equipo va a competir hasta el final”.

En cuanto a la competición doméstica, Osasuna está situado actualmente en la undécima plaza, aunque Sergio Herrera apuesta por ir paso a paso: “Suena a tópico, pero tenemos que ir partido a partido, es super importante (...) Ni cuando empezamos increíble el año, que estábamos muy bien en la parte alta de la clasificación, teníamos que pensar que todo el año iba a ser igual, ni ahora que igual estamos en una racha más negativa, tenemos que desanimarnos”.

En la entrevista con el patrocinador oficial del club, el portero también ha valorado su actual momento deportivo: “Cada temporada vas cogiendo más experiencia, aprendiendo de los errores que has hecho en el pasado y vas madurando como portero. Si se suma también que estás con confianza y en un nivel físico bueno, estás más cerca de poder hacer buenos partidos y ayudar al equipo. Podríamos decir que sí, que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera”.

El sueño de la Selección

Su buen momento de forma hace que su nombre suena como futurible para llegar a la Selección Española, pero Herrera señala la dificultad que ello conlleva: “Trabajo para estar cada fin de semana preparado para hacerlo lo mejor posible, ayudar al equipo e irme contento a casa por haber hecho el trabajo bien y estar satisfecho conmigo mismo. Al final, ir a la Selección no es cosa mía, yo tengo que dar el 100% para poder estar cerca de los pensamientos del seleccionador y ponérselo difícil a los demás competidores que están por esos tres puestos. Hay una calidad increíble en la portería de la Selección y creo que está muy bien cubierta”.

Para finalizar, el guardameta ha señalado su felicidad por lograr su segundo galardón como ‘Jugador Kosner’ del mes: “Contento por poder ayudar a nivel individual al equipo, para poder conseguir o estar más cerca de poder conseguir puntos o ganar partidos. El buen nivel individual siempre es para sumar a lo colectivo y por ese hecho, estoy muy contento”.