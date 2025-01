Qué hacer cuando se siente tristeza constante y falta de energía

Existen momentos en los que levantarse de la cama se percibe como una tarea imposible. Las actividades que anteriormente generaban disfrute pueden perder interés, y una sensación de cansancio constante puede invadir, incluso después de descansar. Estos síntomas pueden ser más que simples días malos. Podrían ser las primeras señales de una depresión, un trastorno que a día de hoy afecta a millones de personas en todo el mundo.

La depresión es un problema de salud mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, muchas personas no son conscientes de que los sentimientos persistentes de tristeza, la falta de energía y la dificultad para disfrutar de las actividades cotidianas podrían ser señales tempranas de esta condición.

¿Qué es la depresión y cómo identificarla? La depresión no es simplemente sentirse "triste" o tener "un mal día". Es un trastorno del estado de ánimo que puede influir significativamente en la calidad de vida de quienes la padecen. Algunos de los síntomas más comunes incluyen una tristeza constante que no mejora con el tiempo, pérdida de interés en actividades que se disfrutaban, cambios en el apetito, ya sea por falta de hambre o consumo excesivo; dificultad para dormir o sueño excesivo, fatiga constante o falta de energía y pensamientos de inutilidad o culpa excesiva.

Es importante destacar que no todas las personas experimentan estos síntomas de la misma manera, pero si alguno persiste durante más de dos semanas, es fundamental buscar ayuda profesional.

El impacto de la depresión en la vida diaria Vivir con depresión puede dificultar el desempeño en el trabajo, los estudios y las relaciones personales. En España, se estima que alrededor del 4,4% de la población adulta padece esta condición, y las mujeres tienen el doble de probabilidad de sufrirla en comparación con los hombres.

A pesar de su alta prevalencia, la depresión sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada. Según la OMS, casi el 50% de los casos no son tratados, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como el aislamiento social, el deterioro físico y emocional, e incluso pensamientos suicidas.

La importancia de actuar a tiempo Reconocer los síntomas de la depresión y actuar a tiempo es crucial para evitar que esta enfermedad se agrave. El tratamiento suele incluir cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, medicación. Sin embargo, también existen alternativas como la fisioterapia neurológica y la terapia interdisciplinar, que han demostrado ser muy eficaces en el manejo de los síntomas y la notable mejora de la calidad de vida.

Un enfoque integral en Clínica Azorín La Unidad de Neurología y Neurofisiología Clínica de Clínica Azorín ofrece una atención integral para las personas que enfrentan trastornos del estado de ánimo como la depresión. Su enfoque combina la experiencia de un equipo multidisciplinar, compuesto por neurólogos y fisioterapeutas especializados, con tecnologías avanzadas que optimizan los resultados.

"Entendemos que cada caso es único y requiere un tratamiento personalizado que permita a nuestros pacientes recuperar su bienestar físico y emocional", asegura Joaquín Azorín, Director de Clínica Azorín.

Es importante destacar que quienes experimenten síntomas de depresión o conozcan a alguien que los presenten, no deben dudar en buscar ayuda profesional. La depresión tiene solución, y en Clínica Azorín están dispuestos a acompañar a las personas en el camino hacia su recuperación.

