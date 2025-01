El historial de ITV, clave para evaluar el estado y la transparencia en la compra de vehículos usados

El historial de ITV registra las inspecciones realizadas a un vehículo para garantizar su seguridad, cumplimiento de normativas y control de emisiones, reguladas por el Real Decreto 920/2017. Este documento refleja las fechas, resultados, kilometraje y observaciones de las inspecciones, proporcionando información clave para evaluar el estado de un vehículo, especialmente uno de segunda mano.

La forma más sencilla y directa de conseguir el historial de ITV de un vehículo, es a través de la Dirección General de Tráfico (DGT), ya sea en su sede electrónica, jefaturas provinciales, y también a través de otras plataformas más accesibles.

Cualquier persona puede obtener esta información, aunque no sea propietaria del vehículo, pagando la tasa correspondiente en la DGT o de manera más sencilla online a través de la web de inforautos.com

Para obtener esta información se ha de Solicitar un Informe completo del vehículo, se requiere la matrícula del vehículo. Este informe incluye el "Historial de Inspecciones Técnicas", donde se detallan tanto inspecciones periódicas como no ordinarias y voluntarias.

El historial de ITV ayuda a identificar:

Estado actual de la ITV: Si está en regla, lo cual es obligatorio para circular.

Fechas y regularidad de inspecciones: Indicador para saber si el vehículo ha tenido un mantenimiento responsable.

Resultados y defectos detectados: Muestra problemas graves o leves, útiles para evaluar el estado del vehículo y posibles reparaciones.

Kilometraje registrado: Detecta inconsistencias que podrían sugerir manipulación del odómetro y permite valorar el uso del vehículo desde que se matriculó.

En la compra de vehículos usados revisar el historial de ITV permite evaluar el cuidado que ha recibido, identificar problemas mecánicos y comprobar la coherencia del kilometraje. Un historial limpio, con inspecciones al día y sin defectos graves, brinda confianza.

Al analizar el historial:

Se verificará que no existan lagunas en las inspecciones.

Se puede revisar si los fallos registrados son recurrentes o graves, especialmente en componentes de seguridad, suspensiones, luces o emisiones. También se debe verificar que se hayan reparado correctamente y solicitando las facturas.

Se deben Comprobar los kilómetros entre inspecciones para identificar posibles manipulaciones y deducir el tipo de uso y conducción del vehículo.

Un historial con inspecciones fallidas no necesariamente invalida la compra, pero puede ser una oportunidad para negociar el precio y solicitar detalles sobre reparaciones.

En conclusión, el historial de ITV contenido en el Informe completo del coche, es una herramienta indispensable que cada vez más personas usan para tomar decisiones informadas en la compra de vehículos usados, minimizando riesgos y garantizando una unidad en buen estado.