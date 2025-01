Sigüenza vuelve a incrementar su población por tercer año consecutivo

Consolidando una tendencia que ha permitido al padrón del municipio crecer en un 12,38% desde 2021. Según los últimos datos del INE, en 2024, el municipio contaba con 4.830 habitantes, 122 más que en 2023, lo que supone un nuevo incremento, esta vez del 2,6%, con respecto a los datos de 2024. Se trata de la tercera anualidad consecutiva en la que Sigüenza recupera población Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el municipio de Sigüenza tenía en 2024, 4.830 habitantes.

Se trata de la tercera anualidad consecutiva en la que Sigüenza recupera población. Ya en 2022 se revertía la tendencia negativa del descenso de población -desde 2009 y más acusadamente desde 2011- y se ganaba población, tras la pandemia, con respecto a 2021 (61 habitantes más). Esta tendencia, que se acrecentaba en 2023 con respecto a 2022 (359 habitantes más), ahora tiene continuidad en el año 2024, en el que la población de Sigüenza sube de nuevo en 122 habitantes, un 2,6%.

Por lo tanto, y desde 2021, la población en Sigüenza ha crecido en un 12,38%. Para la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, observando la serie de población desde el año 2000, "en caída libre desde 2011", tres años consecutivos después de la pandemia con incrementos de población, "no son casualidad, sino que consolidan una tendencia".

Al frío dato del censo de población, hay que añadirle también la apertura o ampliación de negocios en la ciudad -no menos de 20 en los últimos meses - "Somos más, pero también tenemos más ilusión por el futuro de nuestro medio rural, y buena prueba de ello es la iniciativa empresarial", añade la alcaldesa.

Muy cerca ya de superar de nuevo la barrera de los 5.000 habitantes, algo que no sucede precisamente desde 2009, la regidora se muestra satisfecha con los resultados que las políticas e inversiones municipales, de la mano del resto de instituciones -Diputación, Junta de Comunidades, Gobierno Central y el grupo de desarrollo rural ADEL Sierra Norte- han cambiado el conformismo por la ilusión, logrando nuevos hitos "en el que siempre ha sido el gran objetivo de nuestro gobierno municipal: la lucha contra la despoblación".

El gobierno municipal sigue trabajando duro para, guiado por el proyecto de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial que une a todos los seguntinos, y con apoyo de proyectos como la Agenda Urbana, generar los servicios y las infraestructuras necesarias para que, "quien quiera quedarse a vivir, o volver a Sigüenza, tenga aquí las mismas oportunidades que en cualquier ciudad de España, pero con mucha más calidad de vida". Merino relaciona, igualmente, este aumento del 12% en tres años con los resultados de la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, que trae, entre otras cosas, "incentivos fiscales para quienes apuestan por el medio rural".

En poco más de cinco años, a Sigüenza ha llegado la banda ancha, que se va extendiendo, gracias a múltiples acuerdos, también hacia las pedanías, una nueva depuradora preparada para atender a la población actual y a la que venga, un edificio de usos múltiples que centraliza y amplía los servicios de la administración, con especial atención para los mayores, un mejorado Centro Cultural en el Paseo de Los Arcos, fuertes inversiones en el motor turístico de la comarca, como es el Parador de Sigüenza, o la recuperación de espacios emblemáticos, como el parque de La Alameda. "Pero no nos quedamos aquí. Sin ir más lejos, la Diputación Provincial acaba de anunciar que en su presupuesto de este año un esfuerzo extraordinario para llevar recursos y servicios a Sigüenza. Además de los convenios con diferentes asociaciones, también llegará un millón de euros para ejecutar la necesaria circunvalación a Siguenza, los fondos del FIM y FOCODEM, para nuestras pedanías, etc. En total, cerca de 1.8 millones de euros a Sigüenza, lo que incluye acciones de posicionamiento de nuestra Candidatura a Patrimonio Mundial. Doy las gracias a la institución provincial, y a su presidente, José Luis Vega, por el esfuerzo", señala Merino.

En todo caso, la alcaldesa afirma que queda mucho por hacer. "Trabajamos duro para mejorar aspectos como la sanidad, la vivienda o para que nuestra candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO se convierta en una realidad, pero hemos acabado el IX Centenario con otro espíritu, que esperamos se quede con nosotros para siempre, cambiando la resignación por las ganas de crecer y de convertir a Sigüenza y su comarca en la tierra de oportunidades que siempre debió ser", termina la alcaldesa.

Precisamente en facilitar el acceso a la vivienda en Sigüenza es uno de los aspectos en los que el gobierno municipal está trabajando en esta legislatura, un trabajo que comenzaba ya en la pasada, con la visita de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la ciudad. "Confiamos en ofrecer resultados, con el apoyo del gobierno central y de la Junta, en pocos meses", termina Merino.