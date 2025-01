SiteMinder triunfa en los HotelTechAwards 2025 por su creciente liderazgo en comercio electrónico

La compañía recibe seis galardones por sus soluciones para optimizar los ingresos de los hoteles e impulsar su presencia digital SiteMinder, la plataforma líder mundial en distribución y gestión de ingresos hoteleros, ha vuelto a triunfar en los HotelTechAwards de 2025 por su liderazgo sostenido en comercio electrónico para hoteles y atendiendo las necesidades actuales de los hoteleros.

Por tercer año consecutivo, la empresa pionera en tecnología hotelera ha recibido el premio a la ‘Mejor plataforma de comercio electrónico para hoteles’ y, por cuarto año consecutivo, el máximo galardón ‘Hoteliers Choice Award’. Como reflejo de su liderazgo en todas las áreas donde los hoteleros necesitan alcanzar el éxito en Internet -distribución, gestión de reservas directas y mantenimiento de la presencia online-, la empresa también se ha llevado el máximo galardón en las categorías de ‘Mejor gestor de canales’, ‘Mejor motor de reservas’, ‘Mejor software de gestión de metabúsquedas de hoteles’ y ‘Mejor diseño de páginas web para hoteles’.

Asimismo, SiteMinder ha sido nombrada finalista en la categoría de 'Búsqueda de tarifas e inteligencia de mercado', por la tecnología en tiempo real que suministra a los hoteles, así como en la de 'Mejor sistema de gestión hotelera' para Little Hotelier, la solución integral de SiteMinder para pequeños alojamientos.

"En SiteMinder sabemos que el liderazgo del mercado no siempre equivale a la satisfacción del cliente. Sin embargo, el increíble apoyo que nuestros clientes nos muestran cada año, a través de los HotelTechAwards, nos llena de una inmensa gratitud y nos impulsa a seguir construyendo el producto que garantiza su éxito", afirma Leah Rankin, Chief Product Officer de SiteMinder.

La plataforma de SiteMinder hace converger las capacidades críticas de distribución, optimización de ingresos e inteligencia para que los hoteles sean tan dinámicos como el entorno de viajes en el que operan. Para ello, la plataforma integra soluciones de gestión de canales, reservas directas, inteligencia de mercado, metabúsquedas y pagos, junto con el mayor ecosistema de socios del sector hotelero, formado por más de 2.150 consultores y sistemas hoteleros centrados en los ingresos. Para sus más de 44.500 usuarios en todo el mundo, la plataforma de SiteMinder generó el año pasado más de 125 millones de reservas por valor de más de 50.000 millones de dólares en ingresos.

"El dominio constante de SiteMinder año tras año en los HotelTechAwards muestra su evolución hacia una plataforma holística de comercio electrónico, que permite a los hoteles comercializar sus habitaciones digitalmente a través de canales directos y de terceros. SiteMinder, que ofrece un acceso sin fisuras a más de 2.000 sistemas y consultores hoteleros, permite a los hoteleros optimizar su inventario, maximizar sus ingresos y evitar situaciones de overbooking. Su diseño adaptable y su interfaz fácil de usar lo convierten en una herramienta esencial para establecimientos de todos los tamaños, mientras que su enfoque en precios dinámicos y capacidades de reserva directa posiciona a los hoteles para un crecimiento sostenible. Al combinar una sólida conectividad con innovadoras soluciones de comercio electrónico, SiteMinder sigue redefiniendo la forma en que los hoteles prosperan en el mercado digital", ha comentado Jordan Hollander, director general de HotelTechReport.com.

David Belón, director de Casa Palacete 1822 en Granada, afirma que "la facilidad que ofrece SiteMinder para poder operar con múltiples canales no tiene comparación en el mercado actual. Con un simple clic, puedes actualizar tu oferta sobre la marcha y hacerla más atractiva para el cliente potencial, que en ese momento está comparando tarifas, y se convertirá en un futuro huésped. Para hoteles pequeños como el nuestro, la conversión es crucial y, gracias a SiteMinder, también podemos ponerla en práctica a diario".

Acerca de los HotelTechAwards

Los HotelTechAwards son gestionados por HotelTechReport.com, que clasifica a más de 2.600 de las mejores empresas y productos de software hotelero del mundo basándose en opiniones genuinas y precisas de usuarios reales. Cada año 2,5 millones de profesionales del sector hotelero lo utilizan para tomar decisiones informadas de compra de tecnología.

Basados en las opiniones de los clientes de hoteles y en más de 100.000 datos propios, como la compatibilidad de integración, la salud organizativa, la cuota de mercado, la solidez de la red de socios y la calidad de la atención al cliente, los HotelTechAwards son el único programa de premios basado en datos que reconoce el mejor software de alojamiento del mundo. Durante el periodo de entrega de premios de este año se escribieron y verificaron más de 25.000 reseñas de productos, lo que lo convierte en el más competitivo de la historia de los HotelTechAwards.