Vertiv adquiere tecnología de chillers centrífugos para ampliar su portfolio global de soluciones que da soporte a aplicaciones de informática de alto rendimiento e IA

La empresa BSE, con sede en China, se especializa en sistemas de refrigeración por aire y por agua con una capacidad de hasta 5,5 MW, así como soluciones de recuperación y reutilización de calor Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, ha anunciado hoy la adquisición por parte de su filial china de diversos activos y tecnologías de BiXin Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd (BSE), un fabricante de enfriadoras (chillers), bombas de calor, soluciones de recuperación de calor y unidades de gestión de aire. En línea con el objetivo de expandir su familia de chillers, esta adquisición refuerza el portfolio de tecnologías y soluciones críticas de Vertiv para proporcionar soporte a la informática de alto rendimiento y aplicaciones de IA a nivel global. Fundada en 2010, BSE aportará a Vertiv una presencia establecida y contrastada en el mercado chino y otras regiones asiáticas, además de patentes industriales, avanzadas soluciones tecnológicas y sólidas capacidades de I+D que reforzarán la oferta global de Vertiv.

La principal oferta de productos de BSE incluye chillers centrífugos con rodamientos magnéticos y sin aceite, refrigerados tanto por agua como por aire, que incorporan tecnología de ahorro de refrigerante bombeado, con capacidades de refrigeración de hasta 5,5 MW. BSE es un líder en la región de Asia en cuanto a tecnología centrifuga diseñada para proporcionar una elevada eficiencia, bajo mantenimiento, funcionamiento silencioso y alta fiabilidad.

"Esta adquisición refuerza la estrategia de asignación de capital, la cual incluye añadir tecnologías en las etapas iniciales de madurez del portfolio", explicó Giordano Albertazzi, consejero delegado de Vertiv. "Las soluciones y tecnologías de BSE complementan y refuerzan el portfolio actual de chillers de Vertiv y ayudará a responder a la creciente demanda de refrigeración por aire y líquido para aplicaciones de IA e informática de alto rendimiento. Vertiv cuenta con el portfolio más completo de infraestructura digital crítica y BSE refuerza aún más la oferta tecnológica proporcionada a los clientes de todo el mundo".

Desde principios de 2024, Vertiv ha colaborado con BSE para fabricar productos con marca Vertiv para los clientes existentes tanto en China como en el resto de Asia. Las instalaciones de testeo de BSE están certificadas por el Instituto de Acondicionamiento, Calefacción y Refrigeración de Aire (Air Conditioning, Heating, Refrigeration Institute o AHRI). Además, BSE es miembro de la Asociación Sectorial de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire de China (China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association o CRAA) y es Empresa China de Alta y Nueva Tecnología (China High and New-Technology Enterprise), por lo que sus productos cuentan con las certificaciones de AHRI y CRAA. La combinación de experiencia en ingeniería, testeo y tecnología en chillers centrífugos complementa perfectamente el portfolio global de chillers de Vertiv.

"La relación laboral con Vertiv ha sido extremadamente cómoda y contamos con seguir así tras entrar a formar parte de la compañía", manifestó York Zha, consejero delegado de BSE. "Nos entusiasma combinar ambos portfolios para ofrecer chillers y soluciones de recuperación y reutilización de calor altamente eficientes y fiables a los clientes de centros de datos de todo el mundo".

