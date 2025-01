​“Los cinco diablos”: el olor del pasado

Filmin estrenará “Los cinco diablos” el próximo viernes 24 de enero. Protagonizada por Adèle Exarchopoulos (“La vida de Adèle”), se trata de un drama fantástico que tuvo su premiere mundial en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y su estreno español en la Sección Oficial del Festival de Sitges, además de su paso por cines en 2022 de la mano de Avalon.



La película, dirigida por Léa Mysius (“Ava”), sigue a Vicky (Sally Dramé), una niña extraña y solitaria que tiene un don mágico: un sensible olfato que le anima a recoger aromas en unos frascos cuidadosamente etiquetados. La pequeña captura en secreto el olor de su madre (Exarchopoulos), por quien cultiva un amor salvaje y desmesurado. Cuando la hermana de su padre irrumpe en el hogar familiar, Vicky también captura su olor. De esta forma, será capaz de transportarse a recuerdos oscuros y descubrir los secretos de su pueblo, su familia y su propia existencia.

La directora explica el origen de la historia: “La película nace en torno a la idea de una niña obsesionada con los olores. Viene de un interés muy personal en el tema. Desde que era adolescente me he entrenado en reconocer y reproducir aromas. Cuando era pequeña hacía pociones asquerosas, y más tarde busqué formación específica sobre extracción y composición de perfumes. Pero el objetivo no era dedicarme a ello profesionalmente, era algo más primitivo, un impulso sensorial sin relación con lo industrial”. Para construir la trama, la cineasta optó por el género fantástico porque le permitía “hablar sobre los recovecos de las obsesiones humanas de forma sobrecogedora y espectacular, mezclando referencias literarias y psicoanalíticas con referencias cinematográficas como El resplandor, Twin Peaks o Déjame salir”. Y añade: “Quería que la película nos hiciera reflexionar sobre nuestra sociedad, nuestras elecciones vitales, nuestros engaños y obsesiones. Lo fantástico es solo un medio, no un fin en sí mismo”.

Mysius, en 2017, dirigió y guionizó la laureada “Ava”, que consiguió multitud de selecciones en festivales internacionales. Asimismo, la cineasta ha colaborado como guionista con directores de la talla de Arnaud Desplechin (en “Roubaix, une lumière” y en “Los fantasmas de Ismael”), Claire Denis (en “Stars at noon”), André Téchiné (en “L'adieu à la nuit”) o con Jacques Audiard en su reciente y una de las grandes favoritas en los próximos Premios Óscar: “Emilia Pérez”, además de “París, distrito 13”.