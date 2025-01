​Los campeones de España estarán en Benidorm

Un año más, y ya serán tres, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca será el escenario soñado para que los flamantes ganadores de los campeonatos nacionales disputados este fin de semana inauguren sus respectivos reinados. En el caso español, además, la cita de los parques de El Moralet y Foietes vivirá un momento histórico ya que serán dos ciclistas valencianos, Felipe Orts (La Vila Joiosa, 1995) y Sofía Rodríguez (Ontinyent, 1999) los que porten los maillots rojigualdas en las pruebas Elite masculina y femenina.

Sofía Rodríguez se proclamó campeona de España este domingo en As Pontes. Foto de Nesta-MMR



En el caso del mejor especialista invernal español de todos los tiempos, Felipe Orts, el ciclista del Ridley Racing Team conquistó en As Pontes (Pontevedra) su séptimo oro nacional, rompiendo así el empate que le igualaba a José Luis Talamillo y David Seco, convirtiéndose en el ciclista con más entorchados de la historia. Después de enfundarse su histórico séptimo maillot rojigualda, Orts insistía en esa idea al afirmar que “el Campeonato de España es una carrera que siempre vivo con mucha presión, pero he podido correr como me gusta”. De hecho, dominó la prueba de principio a fin.

Por su parte, Sofía Rodríguez rompía en Galicia una racha de cinco años de victorias de su compañera de equipo en el Nesta-MMR, la asturiana Lucía González, y se colgaba su primera medalla de oro en un Campeonato de España después de tres podios consecutivos (bronce en 2022 y plata en 2023 y 2024). Nada más cruzar la línea de meta, la ciclista de Ontinyent aseguraba estar “súper contenta” y explicaba que en As Pontes tuvo que hacer frente a “unas condiciones muy difíciles en el circuito, con mucho barro, y he podido gestionar las fuerzas para llegar con gas al tramo final y ser capaz de hacerme con la victoria”.

Así, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca, que se disputará el próximo domingo 19 de enero en la capital turística de la Costa Blanca, será más que nunca una gran fiesta para el ciclismo valenciano. Felipe Orts y Sofía Rodríguez se podrán dar un auténtico baño de masas en un trazado en el que se espera la presencia de más de 15.000 aficionados venidos de todos los puntos del continente europeo.