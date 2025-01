Resonancia magnética de alto campo SIN HELIO, SCPmedical la solución accesible

La resonancia magnética de imagen (RMI) ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta esencial para el diagnóstico médico. SCPmedical presenta la i-Vision 1,5 Tesla: la primera resonancia magnética superconductora SIN helio del mercado.

SCPmedical, empresa líder en el sector de diagnóstico por imagen, ofrece actualmente la I-Vision- Plus HELIUM FREE 1.5T, un equipo de resonancia magnética desarrollado por WDM que destaca por su eficiencia, rapidez en el diagnóstico, accesibilidad y diseño orientado a la comodidad del profesional sanitario y del paciente, NO lleva Helio lo que permite tener un coste de Mantenimiento muy reducido a las RMI convencionales, es la tecnología del futuro en RMI.

i-Vision- Plus: tecnología avanzada, rapidez de diagnóstico y bajo coste La i-Vision Plus La Generación V es una resonancia magnética sin helio, con un enfriamiento económico, tiene menos riesgo, reduce el tiempo y el costo de instalación, mejora la calidad de las imágenes y reduce el costo de mantenimiento.

Además, su avanzado sistema de gradiente de 175 mT/m/ms para adquisición de ULTRA alta velocidad. 15% menos de tiempo en adquisición de imágenes.

Tecnología i-Smooth: adquisición silenciosa sin vibraciones.

Power Sense Technology: Reduce el tiempo de adquisición con el método de compresión de imágenes CSPI, obtención de imágenes de alta resolución sin artefactos con una aceleración de 6 a 8 veces. Por ejemplo, reduce una imagen de cabeza completa SWI de 16 minutos a 3 minutos.

Bobinas Integradas con la mejor configuración de la industria.

24 canales: cabeza y cuello, abdomen, pelvis

16 canales: cráneo, columna cervical, rodilla/tobillo

12 canales: columna vertebral, pecho

8 canales: hombro y otros

Este dispositivo se apoya en la tecnología de imagen de 5ta generación en RMI superconductoras, Según SCPmedical, como distribuidor oficial de WDM, la i- Vision Plus representa el futuro en Resonancias Superconductoras de alto campo, con un coste de instalación y mantenimiento muy por debajo de las RMI convencionales. Enfocada para Hospitales, Clínicas y Centros médicos que buscan actualizar sus equipos con la última innovación del mercado.

Opciones de adquisición flexibles Para facilitar la adquisición de la i- Vision Plus, SCPmedical pone a disposición de sus clientes planes de leasing y renting, opciones diseñadas para eliminar barreras económicas y permitir la actualización tecnológica sin necesidad de una inversión inicial elevada. Estas alternativas, junto con un servicio técnico integral, monitorización remota, etc., garantizan el mantenimiento óptimo de los equipos y un rendimiento continuo.

La i- Vision Plus no solo optimiza la calidad del diagnóstico por imagen, y el bajo consumo de recursos económicos, sino que también refuerza el compromiso de SCPmedical con la accesibilidad a tecnologías de vanguardia. Esta propuesta representa una inversión estratégica para instituciones sanitarias que buscan ofrecer un servicio de diagnóstico confiable y avanzado.