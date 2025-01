Mia® Femtech, la revolución en la técnica de armonización de pecho que es mínimamente invasiva

Doctor Aso explica las ventajas de este procedimiento, una innovadora tecnología mínimamente invasiva y sin anestesia general que permite armonizar el pecho y conseguir hasta dos tallas más Mia® Femtech se presenta como una revolución en el ámbito de la cirugía estética mamaria, ofreciendo una técnica mínimamente invasiva que permite aumentar el tamaño del pecho hasta en dos tallas sin necesidad de anestesia general. El Dr. Jorge Aso, reconocido cirujano plástico, destaca las ventajas de este procedimiento innovador que armoniza el busto de manera natural y con una recuperación casi inmediata.

¿Qué es Mia® Femtech?

Mia® Femtech es un procedimiento de armonización mamaria que permite aumentar el tamaño del pecho entre una y dos tallas, ofreciendo un aspecto natural. Utiliza una tecnología avanzada que evita el uso de anestesia general, recurriendo únicamente a anestesia local y sedación suave para garantizar la comodidad de la paciente durante la intervención, que dura entre 15 y 30 minutos.

Una de las características más destacadas de esta técnica es la ausencia de cicatrices visibles, ya que la incisión se realiza en la zona axilar (menos a 2,5 cm), preservando el tejido mamario y evitando cortes en el propio pecho.

¿Para quién está indicado este procedimiento?

Mia® Femtech está especialmente indicado para mujeres que desean un aumento natural y discreto del pecho, buscando resultados naturales y proporcionales a su anatomía. Es ideal para aquellas mujeres que desean evitar una cirugía tradicional con anestesia general y buscan un resultado natural adaptado a su cuerpo sin cambios drásticos. Además, está especialmente indicada para mujeres que buscan una rápida recuperación para retomar sus actividades cotidianas .

¿Por qué es revolucionario Mia® Femtech?

Este procedimiento introduce varias innovaciones que lo diferencian de las técnicas tradicionales de aumento mamario:

La revolución principal es que es un procedimiento mínimamente invasivo. Precisamente, gracias a este procedimiento, no se utiliza anestesia general, sino una sedación, minimizando los riesgos asociados a la anestesia general y mejorando la experiencia postoperatoria de la paciente.

Gracias a esto, las pacientes pueden retomar sus actividades diarias que no impliquen esfuerzo prácticamente al día siguiente, gracias a la mínima invasión y al reducido trauma quirúrgico que no requiere ingreso hospitalario.

Por supuesto, la mayor revolución de esta técnica son los resultados naturales, ya que el diseño de las prótesis y la técnica empleada garantizan una apariencia y sensación natural del pecho, evitando el aspecto artificial que pueden presentar otros métodos.

Confiar en los mejores profesionales

El Dr. Aso, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica (SECPRE) del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica (ASPS), la más prestigiosa del mundo, ofrece en su clínica en Madrid una variedad de tratamientos personalizados para cada paciente.

Además de Mia® Femtech, se especializa en procedimientos como aumento de pecho, mastopexia, reducción mamaria, corrección de mamas tuberosas y reconstrucción tras mastectomía. Su enfoque se centra en lograr resultados estéticos que armonicen con la figura de la paciente, priorizando siempre su seguridad y bienestar.