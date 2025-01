Geoinnova impulsa la eficiencia en proyectos ambientales con consultoría geoespacial avanzada

En un contexto donde la sostenibilidad y la tecnología se han convertido en pilares fundamentales para la gestión ambiental y territorial, la consultoría geoespacial se posiciona como una herramienta clave para optimizar la toma de decisiones. Esta disciplina combina el análisis geográfico con sistemas avanzados de información, permitiendo a empresas y organismos públicos gestionar de manera eficiente proyectos de planificación urbana, medioambiente y desarrollo territorial.

En este contexto, Geoinnova es una referencia en soluciones geoespaciales que en los últimos años ha destacado en este ámbito gracias a su capacidad para integrar tecnología, conocimiento técnico y un enfoque sostenible en sus servicios de consultoría. A través de su experiencia, la empresa ha proporcionado soluciones innovadoras que mejoran la gestión de recursos, fomentan el desarrollo sostenible y optimizan procesos clave en sectores estratégicos.

A continuación, Luis Quesada, director de Geoinnova, comparte su visión sobre el presente y futuro de la consultoría geoespacial, explorando cómo esta disciplina está transformando la manera de abordar los desafíos ambientales y territoriales.

¿Cómo definiría el papel de la consultoría geoespacial en la planificación y gestión ambiental actual?

En estos momentos los conocimientos geoespaciales avanzados son determinantes en los planes, proyectos y estrategias territoriales. A diferentes niveles y diferentes escalas, sea en el ámbito de la planificación para zonificar y modelizar el territorio y conformar estrategias, o en el de gestión, recabando información sobre los indicadores básicos de seguimiento, o analizando cómo se comportan las diferentes variables e ingente cantidad de datos que manejamos ya prácticamente a tiempo real, este conocimiento se ha conformado como imprescindible para cualquier técnico y, por extensión, para toda consultoría ambiental o territorial que se precie.

¿Qué ventajas aporta el uso de sistemas de información geográfica (SIG) en proyectos de desarrollo territorial?

Más allá de facilitar la salida gráfica de mapas que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza en primera instancia, los SIG forman parte de la propia metodología de trabajo. Hay que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de SIG no podemos asociarlos únicamente al software que se maneja. Como sistemas que son, ofrecen todo un cuerpo de metodologías y técnicas de trabajo que facilitan el proceso de recogida de información, su correcto almacenaje y su análisis y modelización.

Sí, es evidente que se necesita un software capaz que permita gestionar todas estas funcionalidades y también es importante además la arquitectura de hardware que lo soporte con fluidez. Por lo tanto, cuando hablamos de SIG tenemos que pensar siempre en todo lo que comporta más allá del mapa final que vamos a ver en el documento.

Las ventajas son consecuencia directa de estas funcionalidades, permiten gestionar y analizar grandes volúmenes de datos con una componente geoespacial, es decir, referenciada a un determinado punto en el espacio (con coordenadas geográficas de latitud y longitud, por ejemplo). Fruto de esta gestión de la información y de su análisis, permite modelizar y simular escenarios futuros de diferentes variables territoriales cruzadas, monitorizarlos y visualizarlos de diferentes formas para facilitar el acceso y la comprensión de la información a la ciudadanía y a los gestores públicos.

Esto supone una gran reducción de costes asociados a posibles errores en la toma de decisiones y de tiempo en el proceso de la planificación y evidentemente en la de gestión territorial.

¿Qué sectores económicos o sociales se benefician más de las soluciones geoespaciales ofrecidas por Geoinnova?

Si hablamos de soluciones geoespaciales como tecnologías desarrolladas por Geoinnova, nos centramos, por un lado, en aquellas que facilitan la gestión de entes públicos, facilitando visores web o plataformas de gestión territorial integrales para la gestión de su información.

Por otro lado, disponemos de conocimientos y tecnologías avanzadas en la gestión de redes, con una vertical muy fuerte en la gestión de redes eléctricas y recientemente también hemos entrado a hacer nuestros pinitos en temas de aguas. Por último, hemos desarrollado todo tipo de visores para diferentes grupos de investigación y empresas, que han necesitado un sistema que les permitiese visualizar y analizar toda la información que manejan para comprender mejor sus datos y definir estrategias y actuaciones en función de los mismos.

Como ejemplos recientes de casos de éxito, podemos hablar de visores web como el del Plan General del municipio de Ronda, el visor urbanístico del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, el visor Movactiva desarrollado para el grupo de Geografía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona o nuestra tecnología de QelectricGIS implantada en diferentes distribuidoras eléctricas españolas.

Si hablamos de soluciones geoespaciales como metodologías de trabajo, pues como ya he comentado prácticamente en todos los estudios territoriales y ambientales que abordamos desde Geoinnova.

Lo que es común a todos estos proyectos es que en Geoinnova siempre partimos de la base de tecnologías libres. Es parte fundamental de nuestra filosofía empresarial y creemos que las ventajas que aportan estas al cliente final son considerables respecto a las que pueden ofrecer otro tipo de tecnologías propietarias.

¿Cómo aborda Geoinnova la integración de sostenibilidad en los proyectos de consultoría geoespacial?

La abordamos a través de un enfoque estratégico que combina tecnología avanzada, experiencia técnica y un firme compromiso con el desarrollo territorial responsable. La sostenibilidad se configura transversalmente a todas las áreas, desde la propia organización y funcionamiento de las mismas, a la forma en la que afrontamos los diferentes proyectos. Se integra eficientemente, por ejemplo, para analizar y gestionar los recursos naturales y territoriales, en la propia evaluación de impacto ambiental de los diferentes proyectos que abordamos, en la optimización de los recursos que disponemos para los mismos, en la forma de articular las diferentes propuestas de actuación y seguimiento que permiten equilibrar el desarrollo económico, social y ambiental, y un largo etc.

¿Podría explicar un caso de éxito donde las soluciones geoespaciales hayan marcado una diferencia significativa?

Pues bueno, por ejemplo, la propia implantación de nuestra solución QelectricGIS en las distribuidoras eléctricas (Soller, Alginet). Hay que tener en cuenta que las distribuidoras eléctricas deben de contar con muchísima información para entregar a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) que tiene características geográficas y que resultan imprescindibles para la justificación de todos sus presupuestos e informes anuales.

QelectricGIS permite una adecuada gestión de toda esa información y dotar de inteligencia espacial a la red que la conforma para modelizar escenarios de impacto de cortes de suministros y/o averías, de gestión de los operarios de mantenimiento de la red, de los inventarios, del trabajo de campo, etc. Las soluciones tradicionales venían trabajándose en programas de dibujo asistido (los CAD), sin base de datos asociada a los elementos grafiados o sin tener la posibilidad de integrarlos con otros sistemas dependientes (como los SCADA) o los propios ERP.

Otra diferencia significativa de QelectricGIS la encontramos en que está basada en el software libre QGIS, por lo que las distribuidoras evitan los costosísimos precios de las licencias anuales y de la cautividad a la que queda relegado el usuario de la misma, tras la propia estrategia empresarial que tenga la propietaria del software.

¿Qué rol juega la formación en la estrategia de Geoinnova para impulsar la adopción de tecnologías geoespaciales?

Pues fundamental, ya que entendemos que es un pilar clave en la transferencia de conocimiento, la democratización del uso de las diferentes herramientas SIG y el fortalecimiento de capacidades técnicas en los distintos sectores. Es por ello, que trabajamos por ser referentes en la formación y difusión de estas tecnologías, bien sea a través de nuestros programas educativos, a través de nuestro blog especializado o apoyando de diferentes formas las iniciativas y proyectos que las conforman, especialmente aquellas que tienen que ver con las tecnologías de código abierto, como puede ser QGIS.

Creo que de esta forma, contribuimos a proyectos más eficientes, sostenibles y transformadores en el ámbito territorial y ambiental, actuando como puente entre la tecnología geoespacial y sus usuarios, para garantizar su adopción efectiva y sostenible en proyectos territoriales, ambientales y sociales.

¿Qué tendencias futuras prevé en el campo de la consultoría geoespacial y cómo se prepara Geoinnova para abordarlas?

La consultoría geoespacial representa una confluencia entre innovación tecnológica y compromiso con el desarrollo sostenible. A través de soluciones adaptadas a las necesidades de cada proyecto, Geoinnova ha demostrado su capacidad para transformar el análisis y la gestión ambiental en oportunidades estratégicas.

Con una mirada puesta en el futuro, la empresa española continúa a la vanguardia de un sector que promete redefinir la forma en que se gestionan los territorios y los recursos naturales. Su enfoque integral refuerza el impacto positivo de la tecnología geoespacial, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia y sostenibilidad en la planificación y gestión territorial.