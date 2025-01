SEPTEO llega a FITUR 2025 como el ecosistema digital de referencia para el travel tech en la región

SEPTEO Hospitality ES&PT, líder en soluciones tecnológicas avanzadas para el travel tech, confirma su participación en FITUR 2025 con un ambicioso proyecto que refuerza su compromiso de impulsar la innovación tecnológica en el sector hospitality con soluciones integradas e innovadoras basadas en tecnología avanzada y diseñadas para cubrir toda la cadena de valor digital de sus clientes, respondiendo a la demanda de un sector cada vez más tecnificado.

Por primera vez, todas las soluciones del grupo en España y Portugal: Tesipro Soluciones, AciGrup, Witbooking, Nivimu, HotelsDot, e-axess, Qualitelis, Unicamp y Mastercamping, estarán presentes en FITUR, bajo una misma identidad, consolidando a SEPTEO como el primer ecosistema digital “best in class” de la región.

Un espacio que conecta tecnología, experiencia y conocimiento‍ El stand de SEPTEO, con un diseño innovador y funcional, ocupará 112 metros cuadrados en el pabellón 8, stand 8D24 de FITUR 2025. Este espacio tiene como objetivo principal ser un punto de encuentro para la inspiración y el intercambio de experiencia y conocimiento, y, a su vez, un escaparate de las soluciones más avanzadas para la gestión de los establecimientos o grupos de establecimientos turísticos.

En su ágora central, SEPTEO ofrecerá un completo programa de actividades que incluirá:

‍Ponencias de expertos, abordando las tendencias clave en la digitalización del sector hospitality.‍

Mesas redondas, sobre los retos tecnológicos del travel tech y cómo afrontarlos.‍

Demostraciones en directo, en las que se mostrarán las novedades de las herramientas que integran su ecosistema de soluciones tecnológicas.

El objetivo de la agenda es evidenciar cómo las soluciones de SEPTEO, diseñadas para potenciar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente, están transformando la manera de trabajar en los alojamientos turísticos, cubriendo toda su cadena de valor digital.‍

Networking: cerrando cada jornada con un toque único Al final de cada jornada, el stand de SEPTEO se convertirá en un espacio de networking exclusivo, donde los asistentes podrán interactuar en un marco distendido fomentando sinergias, el intercambio de ideas y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.‍

Tecnología “best in class” para un sector en transformación‍ La presencia de SEPTEO en FITUR 2025 marca un hito para el grupo, que llega a la feria como un referente integral de innovación. Cada una de sus unidades de negocio contribuye con soluciones especializadas y transversales a la creación de un ecosistema único que comprende desde la gestión de reservas, hasta herramientas de revenue management, comercialización, gestión de recursos humanos, análisis de datos y fidelización de clientes.‍

“La digitalización ya no es una opción, es una necesidad para los alojamientos y grupos de alojamientos turísticos en la actualidad. En SEPTEO, hemos diseñado un ecosistema que no solo soluciona problemas operativos, sino que también impulsa la competitividad y el crecimiento de los establecimientos”, explica Manuel Ortiz Paredes, director general de SEPTEO ES&PT.

Con esta estrategia, SEPTEO Hospitality refuerza su compromiso de ser el socio tecnológico líder del travel tech, aportando valor al sector a través de soluciones robustas, escalables y orientadas a los desafíos del futuro.

Sobre Septeo

Septeo, grupo empresarial de referencia en Europa especializado en el desarrollo de software y uno de los 10 primeros fabricantes de software de Francia, permite a los profesionales simplificar la gestión de sus negocios para centrarse plenamente en sus proyectos y ofrecer un valor añadido a sus clientes, gracias a soluciones tecnológicas innovadoras de última generación. Septeo está detrás de cada momento de la vida: una boda, la compra de un inmueble, un viaje ... Septeo está ahí.

Septeo Hospitality se constituyó en 2023 tras la adquisición de Sequoiasoft por parte del Grupo Septeo y de las empresas adquiridas por este último, como e-axess y Qualitelis. Esta vertical cuenta con más de 400 colaboradores en Francia y España y desarrolla seis programas de software clave en el mercado de la hospitalidad, cubriendo sectores como la hostelería al aire libre, la hotelería y restauración, las residencias (turísticas, estudiantiles y sénior), los complejos vacacionales y el bienestar (talasoterapia, balnearios y spa).