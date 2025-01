Frasquet Arquitectos transforma residuos en oportunidades laborales para mujeres en riesgo de exclusión

En un contexto donde la sostenibilidad y la economía circular adquieren cada vez mayor relevancia, el sector de la arquitectura comienza a destacar por su capacidad de innovación en materia medioambiental. Frasquet Arquitectos, un estudio de arquitectura en Valencia, ha dado un paso adelante al implementar una iniciativa que combina el reciclaje con la inclusión social.

Reciclaje de materiales de obra para un impacto positivo Frasquet Arquitectos ha comenzado a transformar las lonas publicitarias utilizadas en sus obras en mochilas y bolsas de alta calidad. Estas lonas, que tradicionalmente se desechan tras cumplir su función de anunciar datos relativos a los proyectos, son enviadas a un taller en Benetússer, una localidad valenciana afectada por la DANA.

Este proceso se lleva a cabo en colaboración con la empresa social Proyectos Extraordinarios, que se especializa en dar una nueva vida a materiales reciclados, mientras genera empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad. “A través de esta iniciativa, no solo se reduce el impacto ambiental, sino que también se crean oportunidades laborales para colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral”, explica un portavoz de Frasquet Arquitectos.

Innovación, sostenibilidad y compromiso social La iniciativa destaca no solo por su enfoque sostenible, sino también por su compromiso social. El reciclaje de las lonas permite minimizar los residuos generados en los proyectos arquitectónicos del estudio, mientras que el proceso de transformación fomenta el empoderamiento de mujeres en riesgo de exclusión social.

El taller de Benetússer, gestionado por Proyectos Extraordinarios, convierte estos materiales en productos únicos y útiles, mostrando cómo la economía circular puede generar valor económico, social y medioambiental.

Frasquet Arquitectos reafirma con esta acción su posición como un referente en la arquitectura sostenible y en la responsabilidad corporativa. A través de este proyecto, el estudio demuestra que las pequeñas decisiones pueden tener un impacto significativo, no solo en el entorno, sino también en las vidas de las personas.

Para más información sobre esta iniciativa y los productos resultantes, se puede consultar la página web de Proyectos Extraordinarios.