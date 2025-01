Loona Contemporary inaugura 'KHAOS 2025', una nueva perspectiva del arte contemporáneo

Captaloona Art es un espacio de arte fundado en 2019 y se caracteriza por un dinamismo fuera de lo común. Desde su fundación, la galería ha organizado más de cuarenta exposiciones internacionales y más de cien eventos culturales, destacando por ser una realidad innovadora en su sector. Pero es a partir de finales de 2022 que da vida a Loona Contemporary, un proyecto editorial en el que promueve su selección de artistas en España y en el mundo.

La diferencia entre Captaloona Art y Loona Contemporary es simple: el primero es el espacio de arte que puede hospedar todo tipo de evento y exposiciones de otras galerías, el segundo es la idea de arte, la selección de la dirección artística y las publicaciones que de ahí nacen. Como si fueran una librería y una editorial, un espacio, un contenido.

Es precisamente con la dirección de Loona Contemporary que en Captaloona se tendrá, del 13 al 25 de enero de 2025, la exposición individual 'KHAOS 2025', del artista italiano Claudio Fiorentini. Este evento ofrece una inmersión en la visión artística del autor, explorando las dinámicas del caos (KHAOS según el artista) como punto de partida para el proceso creativo. Fiorentini, que además de ser pintor es un conocido poeta y escritor, se reconoce por un estilo único que incorpora materiales no convencionales como arena, masilla y papel, fusionados con óleo o acrílico.

“KHAOS es el inicio de todo proceso creativo, de ahí se pone la mente en blanco y materia y colores se plasman en el lienzo para proponer un nuevo equilibrio y un nuevo KHAOS. La idea se transmite a través de un tejido sugerido por el subconsciente, por eso el tema es LEARN – UNLEARN”, explica el propio Fiorentini, destacando la conexión entre su obra pictórica y sus creaciones conceptuales.

La exposición reúne piezas de las series KHAOS y LITERART, reflejando la versatilidad del artista como pintor y creador conceptual, caracterizado por la recontextualización de objetos. La inauguración tendrá lugar el 13 de enero de 2025 a las 19:00 horas en la sede de Captaloona Art, situada en la calle Andrés Mellado 55, Madrid.

Siempre bajo la dirección de Loona Contemporary, a partir del 14 de febrero y hasta el 1 de marzo, se propondrá la exposición individual de Victoria Márquez, titulada 'Expresión -> Vida'. Márquez, pintora malagueña y figura destacada del “Nuevo Expresionismo”, presenta una colección de obras que exploran la expresión pictórica en diversas formas, acercándose a la abstracción, pero sin abandonarse a ella y, si en la pintura de la artista se anuncia la figura, pero no se impone, lo mismo se puede decir de la abstracción.

Licenciada en Bellas Artes y Profesora Doctora de la Universidad de Málaga, la artista ha exhibido su trabajo en numerosas muestras nacionales e internacionales desde 1982. Su obra, presente en prestigiosas instituciones y museos, combina técnica y emotividad, ofreciendo al público una conexión única con las corrientes contemporáneas del arte español. La inauguración de la exposición tendrá lugar el 14 de febrero a las 19:00 horas en Captaloona Art, consolidando a Loona Contemporary como un punto de referencia en el ámbito cultural.

Fuera del proyecto Loona Contemporary, el espacio Captaloona Art será sede de la etapa española de la MISSION WORLD TOUR, organizada por la galería georgiana First Wish. Este evento reunirá a numerosos artistas provenientes de muchos países y 28 de ellos expondrán en Madrid del 6 al 10 de febrero. Los participantes son: Asma Obaid Lootah (EAU), Dali Pridonashvili (Georgia), Dr. Noor Almola (Iraq), Edita Abrink (Suecia), Ekaterine Tuchashvili (Georgia), HAOMEI (Japón), Huang Wu-Peng (Taiwan), Kaori Sakaguchi (Japón), Kiyoko Fueki (Japón), Lia Khelashvili (Georgia), Mako (Japón), Mariami Simashvili (Georgia), Marika Lordkipanidze (Georgia), Mozhgan Afrisham (Iran), Nina Kondratenko (Ucrania), Nonac Papashvili (Georgia), Rin Sato (Japón), Ryuichi (Japón), Sami Hashem(Jordania), Sandeep Soni (India), Sou (Japón), Sudeshna Mukherjee (India), Tamaki Nagakubo (Japón), Tamar Mosulishvili (Georgia), Tea Bodokia (Georgia), Tumpa Banerjee (India), Vakhtang Egiazarov (Georgia) y Yuwmei (Japón). La inauguración tendrá lugar el 6 de febrero a las 19:00 horas, ofreciendo al público madrileño una muestra diversa de talento global que refleja la riqueza artística contemporánea y confirma el lema de Captaloona Art: "El arte no tiene fronteras".

En marzo de 2025, la programación será aún más ambiciosa, y tendrá una instalación de arte conceptual del célebre artista maltés Norbert Francis Attard, y con ella se propondrá el inicio del recorrido Unravel the Unconscious Life, que se convertirá en una publicación cuatrimestral. De esta forma, son muchas las ideas que se realizan en el espacio Captaloona Art, confirmando que el arte es un laboratorio de pensamiento que puede sorprender siempre.

La apuesta por la diversidad cultural y la innovación convierte al espacio Captaloona Art, y al proyecto Loona Contemporary, en un núcleo de creatividad sin fronteras, ofreciendo una plataforma experimental en la que los artistas se convierten en una comunidad que caracteriza las dinámicas culturales contemporáneas, siendo la cultura, precisamente, un cultivo, y el espacio de arte un vivero.