​Dakar 2025: los Ford Raptor T1+ están en situación de podio

En plena jornada de descanso a mitad de carrera, tras 6 días disputados y con otros 7 de competición por delante, la caravana del Rally Dakar repone fuerzas en Hail después de una primera parte extremadamente dura. La mayor parte de participantes ha tenido problemas y los más desafortunados han quedado fuera de competición, el Dakar no hace distinciones y el diseño de esta edición no tiene piedad con nadie.

Mattias Ekström – Emil Bergkvist (Ford Raptor T1+)



El equipo Ford M-Sport está ubicado en las dos caras de la misma moneda, por un lado goza de una excelente clasificación para dos de sus Raptor T1+, con el 3r puesto provisional de Mattias Ekström–Emil Bergkvist (nº 226) y el 6º de Mitch Guthrie Jr–Kellon Walch (nº 228), pero por otro sus dos primeras espadas, Carlos Sainz–Lucas Cruz (nº 225) y Nani Roma–Álex Haro (nº 227), están fuera de carrera.

Sainz y Cruz ya están en España. Los daños en el arco de seguridad de su vehículo tras el accidente sufrido fueron, según la FIA, lo suficientemente importantes para no autorizar su continuidad en el rally. Por parte de Roma y Haro las circunstancias fueron completamente distintas, ya que la rotura del motor de su unidad no les permitió continuar y tuvieron que ser remolcados por un camión de asistencia hasta el campamento, donde se sustituyó el propulsor. El tándem puede seguir en carrera con el doble objetivo de ayudar a sus compañeros de equipo y obtener la máxima información posible de cara al futuro.

En todo caso, problemas aparte, los Ford Raptor T1+ están demostrando su extraordinaria competitividad. Tras esta edición de estreno al más alto nivel, equipo y pilotos obtendrán un gran aprendizaje y una buena experiencia para aplicar mejoras. Los mejores resultados en cada etapa los han logrado hasta el día de hoy Sainz-Cruz (8º en la 1ª), Ekström-Bergkvist (8º en la 2ª y 7º en la 3ª), Guthrie-Walch (7º en la 4) y de nuevo Ekström-Bergkvist en la de ayer (3º en la 5ª). Las 7 etapas que restan para el final parecen algo más suaves que las vividas hasta ahora, pero el organizador, ASO, sigue anunciando que la semana que queda combinará etapas de transición con otras de realmente complicadas, como la última, denominada “Empty Quarter”, un inmensa área donde sólo existe un mar de arena y dunas.

Este rodar regular y sin problemas de ambos dúos de Ford M-Sport les permite disfrutar de unas magníficas posiciones en la general absoluta: Mattias Ekström–Emil Bergkvist son terceros absolutos, a 20’54” de los líderes, y Mitch Guthrie Jr–Kellon Walch son sextos, a 42’44” del primer clasificado. Si bien es absurdo hacer cábalas sobre donde podrían estar los dos equipos españoles sin los problemas sufridos, es coherente afirmar que los Raptor T1+ son máquinas diseñadas, preparadas y listas para ser utilizadas por el futuro ganador del Dakar.

Los dos equipos que siguen defendiendo a la marca de óvalo se están mostrando con capacidad suficiente para luchar por el podio. Mattias Ekström es reconocido unánimemente por su versatilidad, es rápido en todo tipo de terrenos y los títulos tanto en Rallycross como en el DTM alemán, como sus actuaciones en los cuatro anteriores Dakar que ha disputado, le permiten albergar muchas esperanzas de mantener o incluso mejorar su 3ª plaza absoluta.

En cuanto a Mitch Guthrie Jr., catalogado como un fenómeno estadounidense en ascenso, ostenta victorias en eventos de fuera de carretera de todo tipo, especialmente en Estados Unidos y la Baja California. Está debutando con un T1+ y su resultado es espectacular. Obviamente, los copilotos de ambos, respectivamente Emil Bergkvist y Kellon Walch, son el complemento indispensable para que los pilotos puedan seguir exprimiendo las posibilidades de los Ford Raptor T1+.

Nani Roma (sigue en carrera, fuera de clasificación): “Fue muy duro tener que decir adiós a las primeras de cambio. Es siempre una realidad muy dura de aceptar y más después de toda la energía que el equipo, Alex y yo habíamos puesto en este Dakar.... pero no hay otra que aceptarlo. A pesar de la avería del motor, el equipo lo sustituyó por otro de repuesto y seguimos en carrera para ayudar a nuestros compañeros. Una vez retirado y sin ninguna posibilidad de nada, te das cuenta que hay problemas más importantes. Simplemente, nuestro rol ha cambiado y desde el mismo día que quedamos descartados empezó para nosotros otro trabajo: apoyar a nuestros compañeros para que logren el mejor resultado posible; queda un Dakar muy duro por delante y también mucho que aprender para volver más fuertes”.

Carlos Sainz (retirado): "Ya sabíamos que este año el Dakar sería muy complicado, pero una etapa de 48 horas el segundo día hizo una gran criba. Este año nos ha tocado a nosotros, pero estoy seguro de que la organización tendrá tiempo para analizarlo todo lo mejor posible. Yo acabé muy decepcionado, porque irnos a casa el tercer día de carrera, después de un año de preparación y pruebas con este coche y este proyecto, es realmente frustrante. En todo caso, pudimos demostrar, y así lo corroboran nuestros compañeros con sus resultados, que el Raptor ha nacido para estar delante. No haber podido continuar para ayudar al equipo y a mis compañeros y aprender más de esta experiencia, es una gran decepción. Yo llegaba muy bien preparado y con muchas ganas, pero simplemente las cosas no salieron como esperábamos".