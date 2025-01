La Fundación Adecco lanza su Calendario 2025, con 14 historias de superación, para sensibilizar a la sociedad y dar voz a las personas con discapacidad

14 personas con distintas discapacidades protagonizan el Calendario 2025 de la Fundación Adecco, una iniciativa de sensibilización, apoyada por 44 empresas comprometidas, cuyo propósito es visibilizar sus historias y presentar la aventura que empieza cuando firman un contrato laboral El año que acaba de comenzar se presenta como una nueva oportunidad para encarar un reto crucial en la sociedad: la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Aunque en los últimos años se han logrado importantes avances, con cifras récord de contratación y un mayor compromiso por parte de las empresas, el camino es aún muy largo. Tanto es así, que su participación en el mercado laboral sigue siendo muy reducida (el 64,5% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca), siguen encontrando barreras estructurales para prolongar su formación más allá de la enseñanza obligatoria y, cuando encuentran empleo, la mayoría de los contratos se suscriben en Centros Especiales de Empleo, encontrándose infrarrepresentados en las empresas ordinarias.

En este contexto, la Fundación Adecco vuelve a lanzar su calendario para sensibilizar a la sociedad y dar voz a las personas con discapacidad. Bajo el claim, ‘La aventura de la inclusión’, la iniciativa persigue dos objetivos: visibilizar historias de personas con discapacidad y presentar la inclusión laboral como una travesía que empieza cuando firman un contrato. Así, se equipara la inclusión a una aventura, un proceso con subidas y bajadas, con momentos duros y otros reconfortantes, pero que, una vez en la meta, ha merecido la pena.

"Hemos querido plasmar el proceso de inclusión laboral de las personas con discapacidad como una gran aventura, porque refleja a la perfección el recorrido lleno de desafíos, aprendizajes y logros que implica. Cada paso requiere esfuerzo, apoyo y colaboración y, al igual que en toda aventura, son muchos los factores que intervienen: la formación, la sensibilización, el acompañamiento y, sobre todo, la voluntad de construir entornos de trabajo más inclusivos. A través de estas páginas queremos inspirar y recordar que la inclusión no es solo un objetivo, sino una travesía enriquecedora para todas las personas",asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

En este contexto, 14 personas con diferentes discapacidades han unido sus ilusiones y talento para protagonizar el Calendario 2025 de la Fundación Adecco, una iniciativa de sensibilización apoyada por 44 empresas comprometidas con el propósito de generar conciencia y derribar estereotipos durante cada mes de este año recién estrenado.

Francisco Mesonero agradece el imprescindible respaldo de compañías comprometidas para promover la inclusión. "Las estrategias de diversidad no deben quedarse solo en buenos propósitos, sino materializarse en iniciativas que impulsen la sensibilización y el empleo de las personas con discapacidad. El apoyo recibido para realizar este calendario es una excelente muestra de este compromiso y permite seguir avanzando en nuestro propósito: que la discapacidad no sea un obstáculo para que las personas puedan desarrollar su talento", afirma.

Irene, Ángel, Omar, Daniel, Ana… 14 historias y un solo propósito

Los protagonistas del calendario personifican diferentes tipos de discapacidad para dar visibilidad a todas ellas: física, intelectual, sensorial, orgánica… A través de su ejemplo de superación, derriban creencias obsoletas que siguen lastrando la inclusión de las personas con discapacidad, al tiempo que invitan a compañeros, managers y, en general, a todos los miembros de la empresa a unirse a su aventura. Irene, Ángel, Omar, Daniel, Ana, Pablo, Javier, Vanessa, Rodrigo, Victoria y Jorge (personas beneficiarias de programas de empleo de la Fundación Adecco)están acompañados en el calendario por tres embajadores de la Fundación: Lydia Sempere, piloto de automovilismo con sordera bilateral; Maria Petit, comunicadora con discapacidad visual, y Edu Carrera, esquiador y emprendedor con una discapacidad física que le limita la movilidad de espalda y brazo.

Las empresas que han apoyado el calendario de 2025 de la Fundación Adecco son: Alten, ArcelorMittal Gipuzkoa, ArcelorMittal España, Barna Steel, Beckman Coulter, Benecke Kaliko SAU (grupo continental), Bollo Natural Fruit, CAF Turnkey Engineering, Caja Rural Central, Caja Rural del Sur, Cidetec, CooperStandar Automotive, Culmia Desarrollos inmobiliarios, Dekra, Dematic Logistic Systems, Diversey/Solenis, Echemar, Eurofred, Faerch, Fira de Barcelona, Forvia-faurecia " Asientos del Norte, Gedia, Grupo Puma, Impress, Industrial Técnica Pecuaria, Industrias Alimentarias de Navarra (IAN), Indutec (Grupo Marco), Lazpiur, Livvo Volcán Lanzarote, Migso, Mtorres Diseños Industriales, Naturgy, Norwegian, Pekos, Sealed Air, Servicios de Montejurra, Smurfit Westrock, Star Madrid, Talleres Carod, TV Pública de Canarias, Ultracongelados Virto, Global, Vanderlande, Vicomtech y Wärtsilä.