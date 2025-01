‘Tratamos de conseguir la satisfacción total del cliente’ por Joaquín Espinosa Rodilla, gerente general de Amplya

El sector de la construcción y las reformas está atravesando un proceso de cambio vertiginoso, impulsado por la integración de tecnologías digitales que buscan mejorar la eficiencia y la productividad en la gestión de proyectos. Estas herramientas no solo simplifican tareas, sino que también permiten una mayor precisión en la planificación, ejecución y seguimiento de cada etapa del proceso constructivo. En este escenario, las empresas de software ERP, como Amplya, desempeñan un papel, creciente y crucial, al proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de las empresas de obras y reformas.

Amplya, que es reconocida por su innovación en el ámbito tecnológico, ha dado un paso importante al actualizar su sistema ERP, proporcionándole nuevas funcionalidades que mejoran la gestión integral de proyectos. Estas actualizaciones no solo se enfocan en optimizar los recursos, sino que, del mismo modo, facilitan la toma de decisiones, mejoran la comunicación entre los equipos y permiten un control más efectivo sobre los presupuestos y plazos.

Lo anterior es parte de un compromiso con la innovación constante, por parte de Amplya, que sigue consolidándose como una de las principales opciones para las empresas que buscan modernizar y agilizar sus operaciones.

En esta entrevista, Joaquín Espinosa Rodilla, gerente general de Amplya, ofrece una visión detallada de las recientes mejoras en su software, destacando cómo estas funcionalidades impactan positivamente en el día a día de las compañías de construcción y reformas. Además, comparte su visión sobre el futuro de la industria y cómo la tecnología seguirá desempeñando un papel fundamental en su evolución.

¿Cuáles son las principales novedades que incluyen las últimas actualizaciones del ERP de Obras y Reformas de Amplya?

Las novedades más relevantes son: primero, se han incorporado procesos para importar archivos BC3 para crear bancos de partidas con sus precios. Y, segundo, añadimos nuevas funcionalidades desde el estudio de Obra, para poder exportar el presupuesto a EXCEL.

¿Qué beneficios concretos aportan estas actualizaciones a las empresas de construcción y reformas que utilizan el software?

Pensamos que estos cambios aportan mucha flexibilidad al usuario a la hora de trabajar con el programa. Porque, además, se han incorporado partidas no imprimibles, pero que sí cuentan con el coste. Estas partidas aportan un control del coste sin que la propiedad las tenga que ver en sus certificaciones. A ello se suma el ahorro en pérdidas de inmovilizado con el nuevo control de inmovilizado en cada una de las obras.

¿Cuáles son los beneficios tangibles que una empresa nueva, que empieza a utilizar el software de Obras y Reformas va a poder obtener con la implementación del ERP?

De entrada, centralizar todas sus bases de datos y conocimiento en una aplicación, ay_obras: software de obras y reformas. Vamos a poder tener el coste de cada una de nuestras obras y sobre todo el beneficio que nos está reportando en cada momento, según lo gastado y certificado. El visor global de proyectos nos proporciona una visión global del negocio reportando la información resumida de cada proyecto y, después, pudiendo acceder a cada uno de ellos para hacer las correcciones necesarias.

¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo de estas nuevas funcionalidades y qué papel han tenido los comentarios de los clientes?

El aporte de los clientes ha sido crucial. En Amplya anotamos todas las sugerencias que hacen nuestros clientes y también de los que no lo son, pero están dentro del sector enriqueciendo nuestra base de datos de mejoras.

Posteriormente, nos reunimos con el equipo de evaluación formado por: arquitecta, ingeniero informática, jefe del departamento comercial y gerencia.

Y entonces, según la puntuación que la hayan dado nuestros clientes de forma ponderada, al programa, y con la puntuación de nuestro equipo, marcamos las prioridades de los nuevos desarrollos para la siguiente actualización de la aplicación. Esto hace que ay_obras: software de obras y reformas, esté constantemente en plena evolución a demanda de los requerimientos que nos van solicitando nuestros clientes.

¿Puede comentar algún caso de éxito reciente donde el ERP haya sido determinante en la gestión de un proyecto de obras o reformas?

Nos debemos a la confidencialidad de nuestros clientes en todo momento. Sin embargo, en esta ocasión, Iframar, empresa de construcciones en Mallorca, nos brinda la oportunidad de usar su nombre para recalcar los beneficios que obtienen desde que están usando nuestro ERP de ay_obras. Otro ejemplo es Nideker que, desde 2020, ha sido un aliado clave, contribuyendo a perfeccionar la medición de costes y los procesos contables, lo que ha optimizado la eficiencia operativa y la gestión de proyectos.

¿Qué diferencia al ERP de Obras y Reformas de Amplya frente a otras soluciones del mercado?

Empezaremos por lo que no nos diferencia: controlamos costes de mano de obra, controlamos costes de compras, controlamos costes indirectos. También hacemos certificaciones de obra mediante importe, porcentaje y unidades, sin olvidarnos del origen.

Pero lo que más nos gusta es escuchar lo que necesita nuestro cliente–y como nuestro ERP (ay_obras) es un ERP programable y configurable, y tenemos la propiedad intelectual del código fuente de la aplicación–, podemos hacer las modificaciones y añadir las funcionalidades que ellos nos piden. Esto es lo que nos diferencia del resto, que tienen sus ERP encasillados. Incluso, algunos vienen de otros sectores y pretenden comprender el mundo de la construcción desde una perspectiva de compra venta de productos.

¿Qué objetivos tiene Amplya con estas actualizaciones y cuáles son los próximos pasos en el desarrollo de este software?

El objetivo de Amplya es ir satisfaciendo las necesidades de requerimientos de todos nuestros clientes, cuyo orden de prioridad lo marcan ellos mismos en una especie de votación. Tratamos de conseguir la satisfacción total del cliente. Aunque sabemos que eso es prácticamente imposible, siempre intentamos aproximarnos llegando a porcentajes del 90%.

