Nostoc Biotech se consolida como pionera en la agricultura sostenible en España

Tras convertirse en la primera empresa española en obtener el registro como fertilizantes de los microorganismos Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii y Bacillus altitudinis, Nostoc Biotech sigue siendo referencia en la transformación del sector agrícola con productos diseñados para regenerar el suelo y mejorar significativamente la productividad de los cultivos.

Un nuevo estándar en productividad agrícola El uso de estos microorganismos como fertilizantes no solo contribuye a la regeneración del suelo, sino que también ofrece beneficios directos y tangibles para los agricultores, como el aumento de la capacidad del suelo para retener nutrientes, asegurando cultivos más vigorosos; y el incremento de hasta un 30% en el rendimiento de las cosechas, gracias a una fertilización más eficiente.

También posibilita la optimización de recursos como agua y fertilizantes químicos, generando un impacto positivo tanto en la economía del agricultor como en el medioambiente.

La innovación detrás del registro Ser los pioneros en España en obtener estos registros oficiales refuerza el compromiso de Nostoc Biotech con el desarrollo de soluciones que cumplen con los estándares más altos de calidad y eficacia. Este logro no solo garantiza la seguridad y el respaldo científico de los productos, sino que también los posiciona como herramientas clave para una agricultura moderna y sostenible.

Testimonios del campo Agricultores de diferentes regiones ya están viendo resultados extraordinarios: “Hemos notado una mejora inmediata en la calidad del suelo, y nuestras cosechas han sido más abundantes y homogéneas”, comenta un agricultor en Almería.

Un compromiso con el futuro del suelo agrícola “La combinación de innovación científica y sostenibilidad es el motor que impulsa a Nostoc Biotech. Queremos que cada agricultor en España tenga acceso a herramientas que no solo regeneren el suelo, sino que también maximicen la productividad de sus cultivos”, destaca un portavoz de la empresa.

Nostoc Biotech invita a agricultores y distribuidores a ser parte de esta revolución agrícola sostenible. Aquellos interesados pueden descubrir más sobre sus soluciones innovadoras en su página web nostoc.es.