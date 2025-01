Nikon Z50 II, una cámara para no complicarse

En el vasto mundo de las cámaras digitales, donde la oferta puede ser tan abrumadora como las rebajas de enero, aparece la Nikon Z50 II con algo muy claro: no es necesario gastar una gran cantidad de dinero para tener algo de calidad. Y eso es algo que desde Fotografiarte tienen muy en cuenta a la hora de asesorar a los clientes: no siempre lo más caro es lo que necesita un determinado tipo de usuario.

La Nikon Z50 II no es la típica cámara de entrada que solo sirve para aprender lo básico. Esta pequeña cámara viene con la intención de demostrar que hasta un modelo pensado para principiantes puede incorporar lo último en tecnología.

¿Su carta de presentación? El mismo sensor APS-C de 20,9 megapíxeles de la Z50 original, pero con un motor EXPEED 7 que hereda de sus hermanas mayores, las Nikon Z8 y Z9.

Es cierto que Nikon ha optado por mantener el sensor de la Z50 original, pero esto no debe ser visto como una limitación, ya que, como siempre, la clave del rendimiento se encuentra en el procesador, que marca la diferencia. El nuevo EXPEED 7 mejora el rendimiento general, desde el enfoque automático hasta la capacidad para lidiar con condiciones de luz complicadas.

Además, el enfoque automático no es cualquier cosa: ahora incluye nueve tipos de detección de sujetos, desde personas hasta vehículos, pasando por animales. Esta cámara es capaz de seguir a un gato en su loca carrera por el salón o enfocar a un amigo en la fiesta para grabar un TikTok.

Conectividad y perfiles de color para destacar en redes Si algo entiende la Nikon Z50 II es que se vive en una era en la que todo pasa por redes sociales. Con su capacidad de grabar vídeos en 4K a 60 fps, perfiles de color personalizables y grabación en vertical, esta cámara está lista para TikTok, Instagram y cualquier otra plataforma que se ocurra.

¿El truco? Una integración perfecta con la app Nikon SnapBridge, que permite pasar fotos al móvil al instante, editarlas y publicarlas en menos tiempo del que se tarda en decidir qué filtro usar. Además, sus perfiles de color inspirados en películas permiten jugar con los tonos para darle un toque único a cada foto.

¿Y frente a la Z50 original? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, ya que no se trata de una actualización menor. Mejora los aspectos más importantes de la cámara. Primero el enfoque automático, que ahora es más precioso y capaz de detectar una gran cantidad de sujetos.

También llega la grabación de vídeo en 4K a 60p, para que se pueda grabar tanto en horizontal como vertical, y grabar a cámara lenta. La pantalla y el visor han sido mejorados para que sea mucho más cómodo disparar en cualquier momento.

La Nikon Z50 II no promete revolucionar el mercado, pero tampoco lo necesita. Es una cámara que entiende perfectamente a su público: aquellos que quieren algo potente, compacto y preparado para las exigencias de la fotografía y las redes sociales.

¿Este modelo es adecuado para quienes lo buscan?

Para quienes buscan un modelo que combine facilidad de uso, calidad profesional y un precio razonable, la respuesta es un rotundo sí. No es perfecta, pero, ¿qué cámara lo es? Desde Fotografiarte no quieren que los clientes compren lo más caro por comprar, dado que lo que realmente necesitan es la cámara que mejor les vaya.

