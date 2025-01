La inteligencia artificial ayudará en la lucha contra los atascos y la búsqueda de coches robados

IREX.ai se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva versión de su plataforma de Ciudad Inteligente, que está ampliamente representada en la Unión Europea y América Latina, incluidas instalaciones recientes a gran escala en Perú. Esta versión cuenta con un módulo innovador diseñado para el monitoreo y gestión integral de las normas de tráfico. La solución innovadora tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana y la seguridad mediante la integración de tecnología avanzada de IA que aborda violaciones críticas de tráfico y mejora la gestión general del tráfico.

Esto marca un punto de inflexión en el que la gestión y la seguridad del tráfico vial dependen cada vez más de la inteligencia artificial en lugar de la supervisión humana. El nuevo módulo de Gestión del Tráfico Vial viene con la versión 4.19 de IREX e incluye capacidades para monitorear:

Violación de los Requisitos de Semáforo: Detecta vehículos que ingresan a las intersecciones durante las señales de luz roja.

Violación de los Requisitos de la Línea de Parada: Monitorea la adherencia a las líneas de parada en los semáforos y señales de tráfico.

Maniobras Prohibidas: Identifica giros ilegales, cambios de sentido y cambios de carril.

Violación de los Requisitos de Parada/Estacionamiento: Hace cumplir regulaciones contra paradas y estacionamientos no autorizados.

Detección de Congestión: Proporciona alertas en tiempo real sobre los niveles de congestión del tráfico.

Detección de Falta de Seguro/Inspección Técnica: Señala vehículos sin seguros válidos o certificados de inspección.

Búsqueda de Vehículos Robados: Utiliza la marca y el color del vehículo para localizar autos robados o aquellos que huyen de escenas del crimen.

El módulo de Tráfico Vial de IREX aprovecha una red de sensores, cámaras e Inteligencia Artificial para proporcionar análisis de datos en tiempo real, lo que permite a los funcionarios de la ciudad responder rápidamente a incidentes de tráfico y optimizar el flujo de vehículos. La integración de estas características no solo mejora la aplicación de las leyes de tráfico, sino que también contribuye a la seguridad y eficiencia general de los sistemas de transporte urbano.

“Estamos orgullosos de introducir este módulo revolucionario como parte de nuestra plataforma de Ciudad Inteligente”, dijo Serge Smirnoff, el portavoz de IREX. “Al implementar tecnología de vanguardia para el monitoreo del tráfico, nuestro objetivo es crear carreteras más seguras y entornos urbanos más eficientes. Esta tecnología liberará a los departamentos de policía de tráfico de tareas físicas rutinarias, ya que ahora cientos de intersecciones de la ciudad pueden ser monitoreadas en tiempo real por un solo operador. Lo más importante, sin duda, esta tecnología salvará vidas. Nuestra experiencia muestra que el uso de dicha tecnología permite a las autoridades de la ciudad no solo investigar incidentes, sino también, más significativamente, prevenirlos”.

IREX es una plataforma de análisis de video impulsada por IA ética y diseñada para mejorar la seguridad y la protección dentro de las comunidades modernas. La plataforma permite una integración perfecta con cámaras y sensores existentes, incluso CCTV no inteligentes, que ya están en funcionamiento. La cantidad de cámaras y sensores es escalable y puede adaptarse a ciudades, regiones y países enteros.

Acerca de IREX

IREX.ai es una fuerza pionera en tecnología impulsada por IA, dedicada a mejorar la seguridad y la eficiencia operativa en entornos urbanos. Con un fuerte compromiso con la innovación, la ética y la excelencia, IREX.ai está a la vanguardia de la transformación de cómo las ciudades protegen a sus ciudadanos. A través de soluciones de IA inteligentes, IREX.ai tiene como objetivo crear ciudades más seguras e inteligentes para un mañana mejor.

