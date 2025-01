VDX.tv nombra a Penélope Lima como Líder Global de Estrategia y Soluciones de Ventas y Líder de Asociaciones con Clientes en España para respaldar la creciente demanda de anuncios interactivos en CTV y video

Lima también supervisará todas las asociaciones con agencias y clientes con motivo de su nuevo cargo de Líder de Asociaciones con Clientes en España VDX.tv, una compañía global de tecnología de publicidad en video que transforma la forma en que las marcas se conectan con audiencias relevantes, anunció hoy el nombramiento de Penélope Lima como Líder Global de Estrategia y Soluciones de Ventas para apoyar la creciente demanda de experiencias premium de video omnicanal a nivel internacional. Además, Lima supervisará todas las asociaciones con agencias y clientes como Líder de Asociaciones con Clientes en España.

En el mercado europeo y español, VDX.tv ha colaborado con clientes como L’Oréal Luxe España, Renault Group y otros, en campañas galardonadas. La campaña de VDX.tv para Lancôme fue reconocida como ganadora en The Wires Global 2023 en la categoría de "Mejor Uso de Tecnología CTV". La campaña de VDX.tv para Renault Group ganó en la misma categoría durante The Wires Global 2024.

VDX.tv ofrece soluciones de publicidad en video interactivas y dirigidas a clientes de marcas y agencias para campañas omnicanal que abarcan video premium en línea (OLV), móvil, televisión conectada (CTV), servicios OTT y publicidad digital exterior (DOOH).

Con más de 18 años de experiencia en la industria del marketing digital y la publicidad, Lima aporta un conocimiento profundo al puesto y ha demostrado su capacidad para adaptarse y avanzar en roles de ventas, producto y suministro. Su carrera en la industria de la publicidad digital comenzó en 2006, cuando se unió a Advertising.com/AOL como gerente de cuentas de medios y gerente de marketing. En 2010, se unió a Exponential (actualmente operando como VDX.tv) como directora de medios para España e Italia. Durante ese tiempo, Lima desempeñó un papel clave en el lanzamiento de la oficina de Madrid de la compañía. Más recientemente, Lima ocupó el cargo de líder global de estrategia de suministro en VDX.tv.

En los últimos dos años, Lima se ha centrado en desarrollar productos y soluciones innovadoras en VDX.tv, incluyendo Publicidad Exterior Digital (DOOH) y ventas programáticas. También ha jugado un papel fundamental en la configuración de la estrategia de ventas para el equipo de asociaciones con clientes en todas las regiones a nivel mundial.

En su nuevo puesto, Lima continuará fomentando relaciones sólidas con marcas globales y ayudará a crear experiencias de marca premium que generen el mayor impacto omnicanal para los clientes. Su rol incluirá el desarrollo y posicionamiento de nuevos productos y soluciones, la creación de estrategias efectivas de ventas y marketing para clientes y agencias en Estados Unidos, Canadá, EMEA y APAC, e identificar necesidades de los clientes para informar el desarrollo de nuevas soluciones y productos. También Lima liderará el equipo de ventas en España y garantizará que VDX.tv brinde las mejores soluciones a clientes y agencias en el país.

Lima declaró: "Pasar de compras a ventas es un paso emocionante en mi carrera. Estoy ilusionada por seguir contribuyendo al crecimiento de VDX.tv y la industria digital global, desarrollando estrategias de ventas efectivas y creando soluciones innovadoras para nuestros clientes y agencias en todo el mundo".

Es posible obtener más información visitando https://www.vdx.tv/.

Acerca de VDX.tv

VDX.tv es una empresa global de tecnología de publicidad en video que ayuda a las marcas a magnificar la magia de sus anuncios de televisión al conectar la TV con los dispositivos personales de los miembros del hogar, permitiendo que los consumidores interactúen con los anuncios de TV en esos dispositivos.

Las soluciones de la empresa están diseñadas específicamente para abordar los desafíos únicos de cada sector industrial, ayudando a magnificar una marca en la mente de sus prospectos más valiosos, profundizando la conexión a través de atención, relevancia, interactividad y frecuencia. Como empresa certificada como minoría, VDX.tv valora que las perspectivas diversas generan las soluciones más creativas y efectivas para conectar con audiencias diversas. VDX.tv es una división de Exponential Interactive, Inc. Se puede obtener más información en www.vdx.tv.