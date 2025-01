Estudio de EzeeTabs: Más del 56% de los españoles afirma que separa los residuos de plástico en casa antes de tirarlos

La encuesta de EzeeTabs revela que existe una creciente conciencia ambiental con respecto a la separación de residuos plásticos y el reciclaje, pero aún existe una falta de concienciación acerca de la compra responsable de productos que contengan plásticos de un solo uso. La falta de tiempo y de información son las principales barreras para el reciclaje regular de plásticos en España El mundo actual que quiere sobreproteger el entorno ha visto la necesidad de introducir en sus prácticas la gestión de los residuos plásticos; sin embargo, la gestión y el reciclaje de materiales plásticos en el hogar se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. EzeeTabs, startup que comercializa tabletas de limpieza biodegradables y libres de plásticos, en su misión por descontaminar el mundo de este último material, ha realizado una encuesta a más de 2.500 ciudadanos españoles sobre los hábitos en la separación de residuos plásticos. El estudio, llevado a cabo en durante octubre, ofrece una visión clara de cómo los españoles gestionan los residuos de este material en sus casas, así como acerca de las barreras que se enfrentan en este proceso.

"Mediante esta encuesta hemos querido conocer los hábitos de los españoles frente a la separación de residuos de este material. También queremos conocer si son conscientes de que al momento de comprar productos pueden optar por los que no contengan o lleven menos plástico, ya sea en su envase o en su packaging", afirma Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

¿Con qué frecuencia se separan los residuos de plástico?

Sorprendentemente, la mayoría de los encuestados (el 56%), afirma separar siempre los residuos plásticos en casa. Este dato es muy positivo, y refleja que la ciudadanía española está muy consciente del problema que este material está causando en los ecosistemas marinos y también en la salud. A su vez, el 27,8% afirma que separa el plástico a menudo y el 16,3% a veces. Estos resultados permiten inferir que, junto con el vidrio, es el tipo de residuo que más y mejor se gestiona en las casas.

Tipos de productos plásticos reciclados

La encuesta también indagó sobre los tipos de plásticos que los ciudadanos separan en casa antes de tirarlos en el contenedor amarillo. Las botellas son las que aparecen con mayor frecuencia, con un 46,9%, seguidas de los envases de comida, con un 38,3%. Las bolsas de plástico se sitúan en el tercer lugar con un 14,8%.

Estos resultados demuestran que los elementos de plástico son los residuos más separados y preparados para su reciclaje después de los envases de vidrio.

"Si bien la costumbre de separar el plástico de otros residuos para luego depositarlo en los contenedores amarillos es positiva, no es suficiente. Hace falta reducir el consumo de plástico mediante la compra responsable de productos con envases de otro material", afirma Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

Conocimiento de los puntos de reciclaje

La encuesta preguntó también a los ciudadanos españoles sobre el conocimiento de los puntos de recolección de plásticos para facilitar así su reciclaje. En este sentido, el 88,9% de los encuestados afirma estar al tanto de los puntos de recolección de plástico en su área, mientras que el 16,7% reconoce que no sabe muy bien donde se encuentran.

Conocimiento sobre las regulaciones de reciclaje

Si bien es cierto que la mayoría de los encuestados afirma conocer donde se encuentran los contenedores para recibir los residuos plásticos, la encuesta también revela que solo el 22,2% de los que han respondido el cuestionario afirma que se siente muy informado sobre las regulaciones con respecto al reciclaje de plástico en su localidad. Al mismo tiempo, el 27,8% dice sentirse algo informado, mientras que el 27,6% se siente poco informado y el 22,4% afirma no estar informado en absoluto. "Estos datos nos preocupan, ya que demuestra que la mayoría no sabe qué pasa con los plásticos después de que los depositan en el contenedor", señala Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

¿Cuáles son las motivaciones para reciclar plástico?

El cuidado del medio ambiente es siempre la principal motivación para separar los residuos de plástico y llevarlos al punto de reciclaje. El 66,7% de los consultados señalan que esta es su principal motivación. En segundo lugar, aparecen las campañas de concienciación y educación, con un 16,7% y en tercer lugar las regulaciones locales, con un 11,11%. Estos resultados refuerzan la efectividad y el papel de las campañas de concienciación y educación para ayudar a gestionar de la mejor manera estos residuos.

¿Cuáles son las principales barreras para separar y llevar los residuos plásticos a un punto de reciclaje?

A pesar de que la mayoría de los ciudadanos dicen ser conscientes de la importancia de separar los residuos y llevarlos a los puntos de reciclaje, se encuentran con diferentes barreras para poder hacerlo. Con el 38,9% de las preferencias, el obstáculo más mencionado es la falta de tiempo. Le sigue la falta de información, con el 27,8%. El tercer obstáculo más mencionado fue la falta de puntos de reciclaje cerca de casa, con un 11,8%. En la cuarta posición, con el 5,6% de las preferencias, están los que dicen que no cuentan con espacio suficiente en casa para poder almacenar y separar los residuos de plástico. Finalmente, un 16,8%, señala que no tiene barrera alguna para separar los residuos y llevarlos al punto de reciclaje.

Compra y uso de envases de plástico de un solo uso

Lamentablemente, la compra y uso de envases de plástico de un solo uso sigue siendo muy común en Europa y muchos países. Sin embargo, cada vez son más los ciudadanos que deciden comprar productos que no lleven packaging o envases de plástico. En este sentido, el 27,8% de los encuestados afirma que siempre compra productos en estos envases, mientras que el 44,4% lo hace a menudo y el 22,2% a veces. Solo el 5,6% de los encuestados señala que rara vez compra productos en envases de plástico de un solo uso y ninguno de los consultados afirma que nunca lo hace. "Estos resultados son preocupantes y demuestran que aún hay mucho por hacer en materia de concienciación y educación hacia una compra responsable. Si son los propios consumidores los que prefieren productos sin plástico, el mercado se tendrá que adaptar a ellos y el medioambiente y nuestra salud lo agradecerán", señala Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

EzeeTab, un ejemplo de cómo es posible evitar el plástico de un solo uso

Las numerosas botellas de plástico de un solo uso aumentan los residuos de este material. Se estima que en todo el mundo se usan alrededor de 1 millón de botellas de plástico por minuto, lo que supone una media de 156 botellas de plástico por persona al año. Este ritmo es inasumible para el planeta y las consecuencias ya comienzan a ser irreversibles.

Al utilizar tabletas limpiadoras, es posible rellenar cualquier botella pulverizadora una y otra vez. Además, ya no es necesario cargar con botellas de plástico y se necesita menos espacio de almacenamiento. Además, cuenta con una amplia gama de productos de limpieza en tabletas, lo que permite dejar de utilizar botellas de plástico de un solo uso.

