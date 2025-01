​El lenguaje corporal de las víctimas del rechazo

Así como el balde rebosa de lo que está lleno, el cuerpo expresa la emoción captada o persuadida por él. Es por este sesgo que popularmente se dice que “el cuerpo habla”. Entonces, ¿qué comunicarás en este momento? ¿Transmites conscientemente lo que quieres? Si ya es un desafío comunicarse simple y llanamente, ¡ahora imagina expresarte con los traumas del rechazo que descansan dentro de ti!

¿Cómo tener buenas relaciones interpersonales con tantas consecuencias emocionales del rechazo? ¿Cómo expresar tus sentimientos con total ligereza y pureza con tantos traumas en tu vida? Estas reflexiones te hacen comprender que el cuerpo tiene el poder de expresar verdaderamente lo que hay en tu interior. Sólo debes saber que puedes comunicar a muchas personas lo que ocultas o que ni siquiera sabes que existe. Repito: ¡El cuerpo revela lo que escondes!

Por lo tanto, generalmente podemos resaltar algún lenguaje corporal crítico presente en la vida de algunas víctimas de rechazo: verse abatido, perdido o vago; Debilitamiento de la voz mostrando poca personalidad, es decir, la voz casi no está presente cuando debería estar; Cabeza gacha: normalmente levanta la cabeza varias veces. Reflexionemos:

- A una persona no le gusta hablar en público, habla mirando al suelo, llega con la cabeza gacha, tiene expresión vocal baja, a pesar de que tiene una hermosa presentación profesional, postula para un puesto de liderazgo. La pregunta es: ¿puede tener pleno éxito en la etapa discursiva de la conferencia de prensa? Estos son algunos de los momentos más críticos, donde muchos candidatos pierden la oportunidad de incorporarse al mercado laboral o incluso subir de nivel dentro de la propia empresa.

- ¿Desde cuándo alguien con la cabeza gacha, aireado o perdido en una situación que requiere firmeza de propósito y alzar la voz dentro de una relación o familia tiene su voz respetada y valorada? ¿Cuántos traumas silenciosos paralizan a sus víctimas? Pero recuerda, muchas personas no tienen idea de que tal o cual persona fue o es víctima de rechazo. Es más, muchas víctimas no tienen idea de que fueron rechazadas. Si los conflictos se originan a partir del período gestacional o entre 1 y 5 años de edad, puede ser que la persona, ya adulta, solo tenga ligeras flechas o ningún recuerdo que le permita definir un punto de referencia. Puede ser que ella sólo tenga un ligero sentimiento o sospecha de que no fue bien aceptada en ese grupo familiar.

- ¿Planeas que tu comunicación se transmita a través de tu lenguaje corporal durante una presentación o diálogo? ¿Los bloqueos emocionales presentes en su vida le ayudan a tener éxito en lo que quiere?

En las relaciones sociales, en muchos casos, las víctimas del rechazo están ausentes en las fotografías de los grupos en general. En las aulas de las escuelas, que pueden extenderse a lo largo de su vida en otras aulas, adoptando una postura de sentarse en los márgenes o al fondo, rara vez logran sentarse en los primeros asientos. Sabiendo que estas consideraciones pueden aplicarse a aquellos casos en los que muchos estudiantes se retiren total o parcialmente. De esta manera, el lenguaje corporal comunica muy bien las posiciones adoptadas por el ser humano, sin embargo, evita juzgar, no sabes lo que ha pasado esa persona en la vida. ¡No juzgues!

En cuanto a la autosugestión, muchas víctimas de rechazo pueden mostrar palabras negativas hacia sí mismas, un complejo de inferioridad o superioridad, en casos aislados. También pueden demostrar una creencia de merecer o no merecer en función de estas características previas. Enciende la alerta y recibe humanamente a esta persona, no conoces su historia. ¡Todos saben por lo que pasaron en esta vida! ¿En algún momento de tu vida te has preguntado alguna vez de dónde viene tu negatividad?

Muchos estudios pueden demostrar un bajo nivel de coherencia en los diálogos o presentaciones en general. En términos de aprendizaje, pueden demostrar muchas dificultades para las disertaciones: la capacidad de presentar contenidos de forma oral o escrita de forma coherente y contextualizada.

Algunas necesidades o necesidades comportamentales se presentan en algunas víctimas de rechazo a lo largo de su vida: el reconocimiento y la autorreafirmación. Y en estos podemos notar algunos lenguajes corporales clásicos: la nariz levantada hacia arriba o los ojos por encima de la nariz y el pecho generalmente hinchado hacia adelante. Vale agregar que no pretendo agotar aquí el tema, sino promover reflexiones sobre este enfoque. ¿Cómo es tu imagen personal hoy?