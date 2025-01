El papel del fisioterapeuta en la readaptación deportiva

El regreso al deporte tras una lesión es un proceso crítico que no solo afecta al rendimiento físico, sino también al bienestar emocional y la confianza del atleta.

La readaptación deportiva es clave y ahí es donde entra el papel del profesional en el apoyo al deportista. Un fisioterapeuta no se limita a solucionar la lesión, sino a llevar al deportista a su nivel previo de rendimiento, minimizando el riesgo de recaídas y preparándolo para las exigencias específicas de su disciplina.

¿Cómo hay que abordarla? En primer lugar, mediante una evaluación integral en una clínica de fisioterapia se podrá conocer la importancia de la lesión y sus efectos en la propia biomecánica. Además, se incluyen también un tipo de factores menos físicos y más psicológicos como el miedo a la recaída, la frustración por no avanzar más rápido o, incluso, las barreras para volver a competir.

En segundo lugar, cada deportista es un mundo. Conseguir una planificación personalizada con un diseño de ejercicios que vayan en progreso y que aúnen técnicas manuales, electroterapia e, incluso, hidroterapia, puede ayudar a plantear un calendario de hitos al que llegar.

Finalmente, es importante una comunicación fluida en el que el paciente explique sus sensaciones para poder identificar y corregir patrones de movimiento que, al ser incorrectos, podrían provocar nuevas lesiones o recaídas, ofreciendo así soluciones para fortalecer la recuperación.

¿Cuáles son las lesiones más habituales y en las que se puede afrontar la readaptación? Esguinces: habitualmente este tipo de lesiones se dan en tobillos, rodillas o muñecas y son comunes en deportes de contacto que requieren una movilización con cambios rápidos de dirección de la articulación.

Desgarros musculares: suelen tener su origen en las sobrecargas, fatiga o falta de calentamiento adecuado.

Tendinopatías típicas de deportes con saltos o carreras. Habitualmente las rotulianas y la de Aquiles son las más tratadas en las clínicas de fisioterapia.

Fracturas por estrés debido al sobreuso o a accidentes.

Lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) que suelen necesitar, primero, de una cirugía antes de comenzar con una prolongada rehabilitación.

“El fisioterapeuta deportivo, con su experiencia en biomecánica, recuperación y prevención, es una pieza clave en este proceso. Su intervención no solo garantiza una recuperación segura, sino que también ayuda al atleta a alcanzar niveles más altos de rendimiento, reduciendo el riesgo de lesiones futuras y potenciando su confianza” explican desde Myo Active.