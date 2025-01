Éxito rotundo del I Torneo de Fútbol Benjamín Granada Contra el Cáncer celebrado en Pinos Puente

Tras todo lo vivido en el Campo Municipal Emilio Baena de Pinos Puente, los responsables de la organización, las empresas, PSL - El Placer de Ser Libres, Mentalidad Brahim y Academia Rubén Torrecilla, agradecen a todas las personas, empresas e instituciones que lo han hecho posible. El principal objetivo de este torneo, recaudar la mayor cantidad posible de fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer se ha conseguido, además viviendo una jornada fantástica de fútbol, compañerismo y valores asociados al deporte como son esfuerzo, equipo y vida sana, gracias a la participación de los equipos benjamines de 20 clubes granadinos que agruparon a más de 280 niños. La victoria final fue para el We FC, que además recibió premios individuales del Torneo, ya que David Mañas que milita en las filas del equipo ganador fue elegido el MVP del torneo y el míster de estos alevines, Raúl Pérez, también recibió el premio al mejor entrenador. Destacar que Sergio, portero del RCD Espanyol fue nombrado mejor guardameta y que el Alhendín fue el equipo que recibió el trofeo al FairPlay. En lo deportivo también fue un éxito esta primera edición del Torneo Granada Contra el Cáncer.

Una primera edición siempre es complicada y se afronta con miedo por el reto que supone, y haber conseguido cumplir con los objetivos asegura que ya se pueda empezar a trabajar en una segunda edición. Desde El Placer de Ser Libres agradecen el esfuerzo de todo su equipo, pero sobre todo el de Jose Carlos Urquiza, por poner el alma en el proyecto, sin olvidar otros nombres propios como Rubén Torrecilla, director de la Academia Rubén Torrecilla, Gabriel Molina, representante de futbolistas Sports&Life y de la empresa Mentalidad Brahim que han estado codo a codo con Urquiza.

Mención especial a Sufiel Abdelkader, CEO-Fundador de Sports&Life y a Brahim Díaz, jugador del Real Madrid quiénes también han apoyado decididamente este torneo.

También es importante agradecer al Ayuntamiento de Pinos Puente en general y a Ángel Ruiz concejal de deportes en particular, que ha estado mano a mano ayudando a la organización en todo momento, y poniendo las cosas fáciles, y por supuesto a su alcalde, Enrique Medina.

Se quiere destacar el comportamiento excepcional de los 20 clubes que participaron y que dieron ejemplo de saber y buen hacer, en un día de convivencia, respeto y valores como la deportividad, el juego limpio o el compañerismo. Tanto los jugadores, como padres y acompañantes demostraron que el fútbol base es un espacio de aprendizaje común y solidaridad.

En el éxito de la convocatoria, con más de 2000 asistentes, también tuvieron mucho que ver todos los futbolistas profesionales, tanto nacionales como internacionales que apoyaron el evento con el envío de vídeos para redes sociales, con mensajes de ánimo, con la cesión de camisetas para los sorteos y algunos como Isma Ruiz jugador del Córdoba, con su presencia en Pinos, dónde también estuvo el 8 veces paralímpico, el jugador de tenis de Mesa, José Manuel Ruiz. Algunos de los futbolistas que han colaborado son, además de Brahim Díaz, y de Isma Ruiz, Patrick Soko, Samu Vázquez, Dani Romera, Sergio Rodelas, Josema Gómez, Oier Sarriegui, Alberto Salido, Fran Hernández, Amaiur Sarriegui, Pedro Rodríguez y Luis Montes.

Y por supuesto, es importante recordar y agradecer a todas las empresas colaboradoras, porque sin su aportación económica no podría haber sido una realidad este torneo. Estas empresas son: Talleres Bailon, Tik Tak Eventos, Tecnificación Granada, Talleres Cuesta, MLG Electrosolar, Ayuntamiento de Nívar, La Oveja Negra Bar & Pool, TR2 Tarimados, Fronting Seguros, Producciones Carbonero, Espejo Bike Team, Frío Clima Ramírez y Hotel Restaurante Montserrat.

En este listado infinito de agradecimientos desde la organización no han querido olvidar a los colegiados, a los speakers que lo dieron todo durante el día completo, y al equipo de profesionales que hicieron posible el éxito del Torneo.

Finalmente, los responsables del torneo quieren agradecer a todas las personas que pasaron el día en el campo de fútbol de Pinos Puente, y que con su presencia y aportación han sumado tanto. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, tanto la presidenta de la asamblea local de Pinos Puente, Remedios Rueda Guerrero, como el Gerente en Granada, Roberto Talavera Cantarell han querido agradecer especialmente esta iniciativa, ya que esta asociación que hace una ingente labor en prevención, y acompañamiento de enfermos y familiares necesita de estos eventos, ya que son su mayor sustento económico. Han querido destacar también lo desinteresada de la acción por parte de la organización y que hayan abierto una puerta tan importantísima para la AECC.