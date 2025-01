El funcionamiento de las cerraduras inteligentes de Raixer explicado paso a paso

Actualmente, el mercado inmobiliario español registra una fuerte participación de ciudadanos de otros países. En este sentido, el 25 % de las operaciones de compra son realizadas por extranjeros. Además, en 2022, más de 7 millones de turistas foráneos alquilaron una vivienda en España con fines vacacionales a través de distintos portales inmobiliarios.

En estas propiedades, una cerradura inteligente como la que ofrece la empresa Raixer es una solución que ayuda a ahorrar tiempo y dinero con la entrega de llaves y evitar el contacto con otras personas. Estos dispositivos novedosos permiten la apertura de puertas a distancia de distintas maneras.

¿Cómo funcionan las cerraduras inteligentes que ofrece Raixer? Con los dispositivos que ofrece esta compañía es posible conectar cualquier tipo de puerta a internet. De esta manera, un propietario puede dar acceso a su vivienda a través de distintos dispositivos móviles. Estas cerraduras cuentan con mecanismos eléctricos de apertura y cierre que se activan de diversas maneras.

Una de las opciones es autorizar a determinados números de teléfono para que puedan abrir la cerradura con una llamada perdida. En estos casos, no se necesitan descargas ni conexión a internet en el teléfono. Para que esto funcione, Raixer asigna un número de teléfono distinto a cada una de sus cerraduras. A su vez, los propietarios pueden seleccionar los teléfonos autorizados para abrir la puerta. Cabe destacar que las llamadas no tienen coste, ya que se rechazan automáticamente.

Otra forma de gestionar estas cerraduras es usando la app de Raixer. Esta alternativa resulta ideal para accesos recurrentes de, por ejemplo, familiares, huéspedes y servicios de mantenimiento o limpieza. En todos los casos, el propietario puede delimitar un horario en el que las demás personas pueden acceder a la vivienda. Asimismo, los administradores de la aplicación pueden agregar o eliminar usuarios en cualquier momento.

¿Qué se necesita para instalar las cerraduras de Raixer? Una de las ventajas de este sistema es que no se requieren permisos por parte de la comunidad de vecinos, ya que los dispositivos de esta marca se instalan por dentro de las viviendas. A su vez, uno de los requisitos más importantes para la colocación de estas cerraduras es disponer de un punto de luz cercano. También es recomendable tener cobertura de wifi.

En caso de querer operar las cerraduras de Raixer mediante el sistema de llamadas perdidas, simplemente hay que conectar el dispositivo al móvil del usuario, siguiendo el esquema de conexiones que viene con el producto. Además, en caso de necesitar la electrificación del acceso, las piezas estándar requeridas se consiguen en cualquier ferretería.

Las cerraduras inteligentes que ofrece Raixer son una solución práctica para facilitar el acceso a una vivienda. En particular, estos dispositivos resultan sumamente útiles para las propiedades que se alquilan a través de portales inmobiliarios internacionales.