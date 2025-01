Be Racing transforma el camino hacia el Dakar con un enfoque único

Be Racing ofrece una gama completa de servicios para pilotos, empresas y aficionados al mundo del motor Be Racing se presenta como una iniciativa innovadora y ambiciosa en el mundo del Rally Dakar, con la clara misión de democratizar el acceso a esta competición y otros eventos off-road de primer nivel. El equipo, que debuta en el Dakar este año, ofrece un enfoque integral para ayudar a pilotos y copilotos a alcanzar sus objetivos en las carreras más exigentes del planeta.

Una filosofía clara: hacer realidad sueños

El objetivo de Be Racing es proporcionar medios técnicos, humanos y de conocimiento a cualquier persona que desee participar en el Dakar y completarlo con garantías. El equipo también trabaja con pilotos y copilotos para mejorar sus habilidades, logrando una preparación óptima para otras competiciones como el W2RC, el Campeonato de Bajas, el Campeonato Nacional y eventos con vehículos clásicos del Dakar.

Experiencia al servicio de la innovación

Aunque Be Racing es un equipo nuevo, su estructura cuenta con una impresionante trayectoria. Bertrand Marco, CEO del equipo, acumula más de 20 años de experiencia como ingeniero de desarrollo para equipos oficiales en el Dakar. Esta experiencia es clave para garantizar una preparación y asistencia únicas a sus pilotos.

Sobre esta iniciativa, Bertrand Marco afirma: "Be Racing nace con la visión de acercar la experiencia del Dakar a todos los que comparten esta pasión. No solo nos centramos en competir, sino en formar y apoyar para que cualquier piloto o copiloto pueda alcanzar sus objetivos con confianza".

Presencia en el Rally Dakar 2025

Be Racing se presenta en el Dakar con tres pilotos de gran talento:

Sebastián Guayasamín , de 44 años, llega a su décima participación en esta icónica prueba, siendo el vigente subcampeón del campeonato W2RC.

, de 44 años, llega a su décima participación en esta icónica prueba, siendo el vigente subcampeón del campeonato W2RC. Javier Velez , de 69 años, participa en su quinto Dakar, aportando a su equipo la experiencia y solidez acumuladas.

, de 69 años, participa en su quinto Dakar, aportando a su equipo la experiencia y solidez acumuladas. Oscar Masó, de 44 años, compite por primera vez en el Dakar, confiando en el equipo para superar el reto de finalizar en su debut. Los servicios que ofrece Be Racing

Organización de eventos para descubrir futuros pilotos del Dakar, así como experiencias de team building para empresas. Estos eventos también se utilizan como herramientas de marketing y promoción.

para descubrir futuros pilotos del Dakar, así como experiencias de team building para empresas. Estos eventos también se utilizan como herramientas de marketing y promoción. Asesoramiento deportivo , incluyendo la planificación de formación para alcanzar metas como el Dakar, el Campeonato Europeo de Bajas o el W2RC. Este servicio incluye tanto la línea de competición convencional como la clásica, así como el alquiler y personalización de vehículos.

, incluyendo la planificación de formación para alcanzar metas como el Dakar, el Campeonato Europeo de Bajas o el W2RC. Este servicio incluye tanto la línea de competición convencional como la clásica, así como el alquiler y personalización de vehículos. Asistencia técnica con ingenieros y mecánicos especializados en competiciones, personalización de mecánica, restauración de vehículos clásicos y asistencia en pista con camiones de apoyo.

con ingenieros y mecánicos especializados en competiciones, personalización de mecánica, restauración de vehículos clásicos y asistencia en pista con camiones de apoyo. Gestiones administrativas , desde la tramitación de licencias hasta la gestión de documentación y reclamaciones durante las competiciones.

, desde la tramitación de licencias hasta la gestión de documentación y reclamaciones durante las competiciones. Logística y confort para los participantes , incluyendo transporte de vehículos y recambios, así como opciones de alojamiento adaptadas a las necesidades de cada piloto.

, incluyendo transporte de vehículos y recambios, así como opciones de alojamiento adaptadas a las necesidades de cada piloto. Programas de formación para pilotos y copilotos, con especial atención a la conducción off-road y navegación en diferentes entornos, desde desiertos hasta terrenos pedregosos. Be Racing: mucho más que un equipo

Be Racing nace con la visión de convertirse en un referente, no solo en el Dakar, sino en todas las competiciones off-road. Con una combinación de experiencia, innovación y pasión, este equipo ofrece a cualquier persona la oportunidad de alcanzar el sueño de competir en los eventos más exigentes del mundo del motor. La empresa también destaca por su compromiso con las actividades del motor, ofreciendo experiencias inolvidables para particulares y empresas.