“The Emu War”: la increíble historia de la guerra contra las avestruces australianas

La decimocuarta edición de CUTRECON, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, patrocinado por Kitchen 154, acogerá el 7 de febrero a las 21:30 horas en el mk2 Cine Paz (C/ Fuencarral 125) de Madrid la proyección de “The Emu War” (2023), una hilarante comedia de acción que adapta, con mucha imaginación y sentido del humor, un hecho histórico real ocurrido en Australia a finales de 1932, cuando el gobierno decidió utilizar soldados armados para controlar una plaga de emús, un tipo de ave autóctona muy similar al avestruz y que devastaba cultivos.



Esta absurda y sorprendente historia, conocida como La Gran Guerra del Emú, ha trascendido en el imaginario popular como uno de los conflictos más insólitos de la historia de la humanidad, inspirando memes, videojuegos y ahora, una película con grandes dosis de acción y carcajadas.

Dirigida por Jay Morrissey, Lisa Fineberg y John Campbell, esta comedia australiana de 75 minutos lleva al extremo la ya de por sí peculiar situación histórica, retratando a los emús como temibles máquinas de matar que ponen en jaque a un desorganizado pelotón de soldados. Entre estos militares se encuentra el Mayor Meredith, quien, atormentado por el secuestro de su hijo a manos de los emús, lidera una misión suicida tras las líneas enemigas con el objetivo de matar a la Reina Emú, la astuta líder de la plaga.

“The Emu War” no es solo una sátira cargada de humor negro, sino también una mirada absurda y excéntrica a uno de los episodios más ridículos del pasado militar. Y es que los emús, a pesar de ser incapaces de volar, demostraron ser rivales formidables debido a su velocidad (hasta 50 km/h) y sus movimientos estratégicos. Los soldados, armados con ametralladoras Lewis, se vieron sorprendidos al descubrir que las aves eran más rápidas que los vehículos militares, dejando en ridículo a las fuerzas armadas australianas.

LA VERDADERA GUERRA DEL EMÚ

Según lo recogido en medios como National Geographic, la verdadera Guerra del Emú solo puede calificarse como surrealista. Todo comenzó cuando una plaga de emús empezó a devastar los cultivos de trigo en las regiones rurales del oeste del país. En plena Gran Depresión, los agricultores australianos, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial que habían sido reubicados en tierras marginales, se enfrentaban a la destrucción de sus cosechas por parte de estas aves, que migraban hacia la costa después de la época de cría en busca de alimento.

Ante la desesperación de los agricultores, el gobierno decidió tomar una medida drástica: enviar al ejército para hacer frente a las aves con ametralladoras. El conflicto fue liderado por el Mayor G.P.W. Meredith y su pelotón, armados con ametralladoras Lewis, con la misión de eliminar a los emús. Sin embargo, a pesar del armamento pesado, la operación rápidamente se convirtió en una cadena de errores.

Las aves no volaban pero eran extremadamente rápidas y utilizaban maniobras evasivas que frustraban a los soldados. En una ocasión, los militares intentaron montar una ametralladora en un camión, pero el plan fracasó estrepitosamente cuando los emús lograron esquivar el vehículo, dejando a los soldados incapaces de disparar ni un solo cartucho.

A lo largo de varios días, se dispararon miles de balas, pero el número de animales abatidos fue escaso en comparación con la magnitud de la plaga. Meredith comentó que las aves “parecían estar mejor preparadas que los propios soldados”, ya que formaban grupos organizados y lograban escapar antes de que los militares pudieran reaccionar. Tras semanas de intentos fallidos, la operación fue oficialmente cancelada, dejando a los emús como vencedores no oficiales de esta singular guerra.

ENTRADAS YA A LA VENTA

Las entradas para la proyección de “The Emu War” el 7 de febrero a las 21:30 en el mk2 Cine Paz (C/ Fuencarral 125) de Madrid ya están a la venta en taquilla y en los enlaces habilitados en la web oficial del festival, www.cutrecon.com.