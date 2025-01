Cuatro leyendas, 8.000 km de infierno y el Raptor T1+: todo listo en Ford M-Sport para conquistar el Rally Dakar 2025

El inminente Rally Dakar, que arranca este viernes 3 de enero y por sexto año consecutivo en el desafiante terreno de Arabia Saudita, surge de nuevo como la cita definitiva del automovilismo todoterreno. En 2025, Ford Performance y M-Sport compiten en la categoría T1+ con un Raptor especialmente diseñado para esta carrera y un equipo de pilotos y copilotos con una gran experiencia.

Mattias Ekström, Mitch Guthrie Jr, Nani Roma, Carlos Sainz Sr.



Durante más de cuatro décadas, el Rally Dakar ha sido un testimonio de la resistencia humana y mecánica. Este año, del 3 al 17 de enero los competidores recorrerán casi 8.000 kilómetros divididos en 12 etapas, desde Bisha hasta Shubaytah. Cada etapa pone a prueba los límites de lo posible ya que los pilotos y copilotos solo conocen su ruta diaria momentos antes de la salida de etapa, independientemente que el terreno y el clima varíen de un día a otro.

Ford Performance alinea cuatro unidades Ford Raptor T1+ en este Rally Dakar, unidades que a finales de noviembre pasaron las verificaciones técnicas y embarcaron en Barcelona y que actualmente están a punto para iniciar la competición en Arabia Saudita. Los cuatro Ford Raptor T1+ están pilotados por Carlos Sainz–Lucas Cruz (nº 225), Mattias Ekström–Emil Bergkvist (nº 226), Nani Roma–Álex Haro (nº 227) y Mitch Guthrie Jr–Kellon Walch (nº 228). Los cuatro equipos poseen una extraordinaria experiencia en rallyes todo terreno y, en particular, en el Dakar.

Mark Rushbrook, Director Global de Ford Performance

“El Rally Dakar es la cumbre de las carreras off-road y el marco en el que se forjan las leyendas. Con el Raptor T1+ y nuestro excepcional equipo de pilotos, no acudimos solo a la carrera para competir, participamos en ella para demostrar la fuerza, la resistencia y la innovación técnica que significa la marca Ford. Este es un momento histórico para Ford Performance y nuestros socios de M-Sport. Y estamos listos para asumir el desafío”.

T1+: Innovación y capacidad de resistencia

T1+ es la máxima categoría en la competición de rally-raid de la FIA, con vehículos especialmente diseñados y propulsados por motores derivados de la producción. El Raptor T1+ ha estado diseñado específicamente para cumplir con esos estándares. Con un motor V8 de 5.0 litros y alto rendimiento basado en el Ford Coyote, una suspensión Fox avanzada y un chasis ligero pero robusto, la máquina está lista para soportar el calor extremo, el terreno exigente y los incesantes retos que formula el Dakar. Las pruebas rigurosas, tanto en competición como fuera de ella, han perfeccionado al Raptor T1+ hasta convertirlo en una máquina lista para afrontar con las máximas garantías la carrera.

El Dream Team: Cuatro pilotos, un objetivo

El esfuerzo de Ford en el Dakar 2025 está impulsado por auténticos campeones del automovilismo, pilotos con una experiencia única:

Carlos Sainz Sr.: el cuatro veces campeón del Dakar y verdadero icono del automovilismo, combina décadas de experiencia con un incansable pilotaje de precisión Nani Roma: dos veces campeón del Dakar, en las categorías de motocicletas y de automóviles, la experiencia y los conocimientos estratégicos de Roma son un inestimable activo para el equipo, especialmente tras el esfuerzo de 2024 con el Ford Ranger T1+ Mattias Ekström: reconocido por su versatilidad en Rallycross, DTM y Dakar, la adaptabilidad y la perspicacia técnica de Ekström son incomparables Mitch Guthrie Jr.: fenómeno estadounidense en ascenso, con victorias en eventos como el King of the Hammers, Guthrie Jr. representa la próxima generación de grandes pilotos todoterreno.

Excelencia en ingeniería con M-Sport

En el centro de la campaña de Ford en el Dakar se encuentra la colaboración en ingeniería de los expertos en rallyes de M-Sport. Esta asociación combina décadas de experiencia con una búsqueda incesante de la perfección, que en este caso culmina en un vehículo capaz de satisfacer las brutales exigencias del Dakar: el Raptor T1+. Juntos, Ford y M-Sport han desarrollado una máquina que ejemplifica la esencia del rally-raid.

“Se ha invertido una enorme cantidad de esfuerzos en este proyecto y todos estamos ansiosos por comenzar finalmente nuestra participación en el Dakar”, dice Matthew Wilson, director del programa rally-raid de M-Sport. “Contamos con una alineación de pilotos fantástica y todo lo que aprendimos en las pruebas previas, en la Baja Hungría y en el Rally de Marruecos, significa que estamos lo más preparados posible para el enorme desafío que se nos presenta. Hay algunos elementos muy emocionantes en el Dakar 2025, como la crono de 48 horas nada más empezar la carrera y, a su finalización, el “Empty Quarter”, un inmensa área donde sólo existe arena y dunas. De principio a fin, el Dakar 2025 será una verdadera prueba de resistencia”.



Un legado de rendimiento que se enfrenta a la prueba definitiva

La incursión de Ford en el Dakar se basa en una herencia impregnada de excelencia todoterreno que abarca más de cinco décadas, cuando Rod Hall condujo su Ford Bronco a la victoria en la Baja 1000 de 1968, primer y único vehículo 4x4 de producción en conseguirlo. Desde este Bronco conquistador de la Baja hasta el Raptor que ahora compite en el Dakar, los vehículos Ford han encarnado durante mucho tiempo la capacidad técnica y la resistencia de los productos de la marca. Combinando un diseño probado en el desierto con una ingeniería ensayada en las carreras, el Raptor T1+ representa la cúspide de este legado.