La cuesta de enero ya está aquí. Cómo afrontar los desafíos financieros que llegan con el nuevo año

Con la llegada del nuevo año, enero se presenta ante nosotros con su inevitable cuesta, una realidad que golpea duramente las economías domésticas. Tras los excesos de diciembre y las importantes subidas de precios de este inicio del año, las familias se enfrentan a un mes que puede determinar su estabilidad financiera en el corto plazo. En Grupo Siglo XXI, abordaremos este tema durante todo el mes, desglosando las diversas estrategias y recomendaciones para sortear este periodo con éxito.



¿Qué es la cuesta de enero?

La expresión "cuesta de enero" se ha consolidado en el lenguaje cotidiano para describir la dificultad económica que muchas personas experimentan al comenzar el año. Este fenómeno se atribuye principalmente a dos factores: el primero, el gasto excesivo durante las festividades de diciembre, incluyendo regalos, celebraciones y vacaciones; y el segundo, el aumento de precios en bienes y servicios que suele ocurrir tras la actualización de tarifas y la inflación prevista para el nuevo año.

Históricamente, el término "cuesta" hace referencia a una subida o un tramo difícil de superar, y no hay duda de que enero representa precisamente eso para el bolsillo del consumidor. Las estadísticas muestran que, en diciembre de 2024, el gasto promedio de los hogares españoles se incrementó en un 20% en comparación con meses anteriores, dejando a muchas familias en una posición vulnerable para enfrentar enero.



Impacto económico de la cuesta de enero en 2024

Este año, la cuesta de enero se ve agravada por una inflación anual que cerró en un 3,5% en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, el aumento en las tarifas de servicios básicos como electricidad y gas, que ascendieron a un 4% y un 3,7% respectivamente, entre otras importantes subidas de precios, agudizan aún más la situación.

Consejos para superar la cuesta de enero

Planificación financiera: Es crucial establecer un presupuesto detallado que contemple todos los gastos fijos y variables. Priorizar las necesidades básicas sobre los deseos es esencial en este periodo.

Revisión de suscripciones y gastos recurrentes: Analizar y eliminar gastos no esenciales puede liberar una parte importante del presupuesto. Muchas familias descubren que pueden prescindir de ciertos servicios sin sacrificar su calidad de vida.

Uso inteligente de tarjetas de crédito: Es aconsejable evitar financiar gastos de enero con tarjetas de crédito, ya que los intereses pueden aumentar significativamente la carga financiera.

Incremento de ingresos: Si es posible, buscar formas adicionales de ingresos puede ser una excelente manera de compensar el aumento de gastos. Ya sea a través de trabajos por horas o vendiendo artículos que ya no se necesitan, cada pequeño aporte cuenta.

Educación financiera: Entender los principios básicos de economía doméstica puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras a largo plazo. Considerar cursos o talleres sobre gestión de finanzas personales puede ser una inversión valiosa.

En las próximas semanas, profundizaremos en cada una de estas áreas y en otros muchos aspectos, ofreciendo guías y consejos prácticos que ayudarán a gestionar de manera más efectiva los recursos durante esta cuesta de enero. Nuestro compromiso en Grupo Siglo XXI es proporcionar herramientas que no solo ayuden a superar este mes, sino que también fortalezcan la economía familiar para el resto del año.