Bartenders TheBestCombi, coctelería innovadora y de vanguardia para eventos

TheBestCombi, se ha convertido en una de las empresas de coctelería para eventos de referencia tanto en el panorama nacional como internacional. Y no solo porque nace de la profunda vocación al mundo de la hostelería y la restauración de Miguel Fajardo y Mónica Fernández, sus bartenders fundadores. Expertos en mixología y apasionados por el arte de la coctelería, su propuesta creativa se ha convertido en la opción preferida para quienes buscan algo más que una bebida, para aquellos que buscan una experiencia de coctelería de máximo nivel que deleite a los cinco sentidos.

Por eso, con una filosofía centrada en los cócteles personalizados, innovación en sus creaciones, ingredientes frescos de calidad y la excelencia en el servicio al cliente, crean bebidas que no solo deleitan el paladar, sino que van más allá ofreciendo una experiencia visual y sensorial única para disfrute de sus clientes exhibiendo sus técnicas de coctelería, incluso haciendo gala de su maestría en coctelería acrobática.

“El arte de la coctelería es nuestra pasión”, afirma Miguel, uno de los bartenders co-fundadores de TheBestCombi. “Nuestro punto fuerte es que adaptamos cada evento de una manera muy cuidada a las necesidades y gustos de cada cliente, creando una carta exclusiva y personalizada para cada evento”, destaca también Mónica Fernández.

Y no hay duda de ello. Contratar a bartenders TheBestCombi es sinónimo de una experiencia de coctelería divertida e innovadora, donde sus clientes disfrutan de sus espectaculares y deliciosos cócteles, desde los más clásicos hasta los más innovadores y atrevidos.

Una amplia oferta de servicios de coctelería TheBestCombi ofrece todo tipo de servicios de coctelería personalizada para eventos empresa, eventos privados con bartenders a domicilio y para celebraciones tipo cóctel. Presumen de su coctelería acrobática (“flair bartending”) y siempre llevan la calidad como máxima para que sus clientes disfruten de una experiencia inolvidable. También ofrecen una amplia variedad de tablas de picoteo (grazing tables) con queso, jamón, otros embutidos y una amplia variedad de opciones en función del tipo de evento.

Su oferta de servicios de coctelería es amplia:

Eventos empresa: Diseño de barras de bebidas temáticas, creación de cócteles exclusivos adaptados a la identidad de marca y al evento (team building de coctelería, presentación de productos, evento con clientes, etc)

Eventos privados: Servicio de cocteleros a domicilio para que los invitados, familia y amigos disfruten de una celebración especial, original y diferente. Desde bodas hasta fiestas de cumpleaños, cada cóctel es una creación personalizada. Los mejores cócteles y el catering más delicioso a domicilio. Se desplazan a cualquier lugar para organizar un evento.

Talleres de coctelería personalizados: Actividades y experiencias dinámicas para empresas o para eventos privados donde los participantes se adentran en el apasionante mundo de la mixología y aprenden a crear sus propios cócteles con la guía y dinamización de expertos mixólogos.

Catering de tablas de queso y embutidos (grazing): TheBestCombi combina su experiencia de coctelería con tablas de picoteo de queso, jamón y otros embutidos donde la exquisitez se combina con la presentación artística para satisfacer a sus clientes y que cada evento sea único. Ofrecen numerosas combinaciones para que sus clientes disfruten de una experiencia de máximo nivel.

Puedes contactar con TheBestCombi por teléfono, email (contacto@groupthebestcombi.es) o consultar toda la información sobre sus servicios en su web (groupthebestcombi.es).