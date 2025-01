AREA10 Marketing; la Agencia Kit Digital de referencia para la transformación digital de las PYMES lidera la V convocatoria

En el contexto de una era digital en constante evolución, AREA10 Marketing se posiciona como la agencia Kit Digital de referencia, ofreciendo soluciones personalizadas para la digitalización de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en toda España. Con un enfoque innovador y un equipo altamente cualificado, AREA10 Marketing y comunicación se ha consolidado como líder en la implementación del programa Kit Digital, una iniciativa del gobierno español destinada a impulsar la transformación digital de las empresas.

El pasado 12 de diciembre de 2024 se abrieron las solicitudes de la quinta convocatoria para Kit Digital en la que se han añadido dos nuevos segmentos de empresas para disponer de las subvenciones: los segmentos añadidos a los anteriores han sido el 4 y 5, en los que se encuentran las empresas entre 50 y 99 empleados, y entre 100 y 250 empleados, respectivamente.

Además, las ayudas disponibles en cuanto a cuantía monetaria son más que interesantes. Las empresas que pertenezcan al segmento 4 podrán recibir hasta 25.000 €, y las empresas que se encuentren comprendidas en el segmento 5 podrán solicitar hasta 29.000 €.

Esta convocatoria no está siendo novedosa únicamente por la aparición de los nuevos segmentos de empresas, sino también por la aparición de nuevos servicios disponibles para invertir esta subvención del Kit Digital. Estos nuevos servicios van desde ciberseguridad gestionada, hasta gestión de procesos con inteligencia artificial asociada, pasando por gestión de clientes con IA y por Business Intelligence y analítica con IA.

Un Socio Estratégico para la Digitalización de PYMES El Kit Digital es una herramienta clave para la digitalización de PYMES en sectores como el comercio electrónico, la mejora de la presencia digital, la optimización de procesos y la ciberseguridad. AREA10 Marketing y Comunicación ha trabajado incansablemente para convertirse en una agencia de referencia experta en Marketing e Inteligencia artificial facilitando a las empresas la obtención de las ayudas del Kit Digital y asesorándolas en cada paso del proceso. “En AREA10 Marketing entendemos las necesidades digitales de las pequeñas y medianas empresas. Nuestro objetivo es hacer que la transición hacia un entorno digital sea lo más sencilla y beneficiosa posible para nuestros clientes”, comenta María García Diez, CEO de AREA10 Marketing & Global Communications SL . “ Gracias a nuestra experiencia y a la cercanía con los fondos del Kit Digital, podemos ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a cada tipo de empresa.”

Servicios que Marcan la Diferencia: Consultoría, Implementación y Soporte Continuo Como agencia Kit Digital de referencia, AREA10 Marketing ofrece un abanico de servicios adaptados a las necesidades de las PYMES, incluyendo:

Consultoría Digital: Análisis detallado de las necesidades tecnológicas y digitales de cada empresa, y definición de una hoja de ruta personalizada para la digitalización.

Desarrollo Web y Comercio Electrónico: Diseño, desarrollo y optimización de sitios web y plataformas de e-commerce que mejoren la visibilidad y la competitividad de las empresas.

Marketing Digital y Posicionamiento SEO: Estrategias de marketing digital que incluyen SEO, SEM, redes sociales y publicidad online para aumentar el alcance de las empresas en su mercado objetivo. Ciberseguridad y Optimización de Procesos: Soluciones avanzadas en ciberseguridad y automatización de procesos para garantizar la eficiencia y seguridad operativa.

La Experiencia de AREA10 Marketing Respaldada por Resultados Con más de 15 años de experiencia en el sector del marketing digital, AREA10 Marketing ha ayudado a numerosas empresas a acceder a las ayudas del Kit Digital y a mejorar su presencia online. La agencia no solo se dedica a gestionar los trámites administrativos, sino que también ofrece formación continua y soporte para asegurar que sus clientes aprovechen al máximo las herramientas digitales disponibles.

Cómo acceder al Kit Digital con AREA10 Marketing Las pequeñas y medianas empresas interesadas en acceder a las ayudas del Kit Digital pueden ponerse en contacto con AREA10 Marketing a través de su página web, donde encontrarán toda la información necesaria sobre cómo solicitar y gestionar los fondos, así como las soluciones digitales que la agencia ofrece.

Para más información o consultas sobre cómo obtener las ayudas del Kit Digital y Kit Consulting y formar en parte de la transformación digital con AREA10 Marketing, visitar www.area10marketing.com o contactar a través de hello@area10marketing.com

AREA10 Marketing es una agencia especializada en marketing digital, consultoría de transformación digital y soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas. Con un equipo altamente cualificado y una visión innovadora, AREA10 Marketing ayuda a las empresas a adaptarse a los nuevos desafíos del mundo digital, maximizando su potencial a través de estrategias efectivas y personalizadas.

AREA10Marketing & Global Communications SL

C/ Francisco Silvela, 7, 28028, Madrid

hello@area10marketing.com / area10marketing.com