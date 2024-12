Autoregalarse cuidados esta Navidad con Flor de Mayo

Si Miley Cyrus ''can buy herself flowers'', ¿por qué no empezar a mimarse con todos los productos de cuidado que la piel se merece? ¡Oh yes!

La Navidad no solo es el momento perfecto para sorprender a los demás, sino también para regalarse algo especial a si mism*. Este año, Flor de Mayo invita a priorizarse, disfrutar de momentos de relax y a cuidar de una mism* con productos diseñados para el bienestar y la belleza.

En Flor de Mayo se ofrecen productos de cuidado personal y fragancias que inspiran felicidad. Con una amplia gama de productos de alta calidad, diseñados con ingredientes cuidadosamente seleccionados, Flor de Mayo es el aliado perfecto para el mimo diario.

¡Cuidar la piel estas Navidades con la Colección Camomila!

La Navidad es mágica, pero el frío, el maquillaje y los viajes pueden pasar factura a la piel. Por eso, la Colección Camomila de Flor de Mayo se convierte en la mejor aliada para mantener un rostro hidratado, limpio y radiante durante las fiestas.

El Bálsamo Desmaquillante elimina suavemente el maquillaje mientras nutre la piel, el Limpiador Facial limpia en profundidad retirando impurezas, y el Tónico de Camomila regula el exceso de grasa dejando un acabado perfecto. Además, para quienes planean escapadas navideñas, el Travel KIT incluye todo lo esencial para cuidar la piel en cualquier lugar.

Sales de baño: Un lujo para los sentidos

Nada dice "relax" como una tarde dedicada a si mism*. El baño será un spa personal con las sales y bombas de baño de Flor de Mayo, que transforman el agua en una experiencia sensorial. Renovación de la piel con el Exfoliante Corporal de Argán y Coco e hidratación con la Leche Corporal de Argán y Coco, para un cuerpo suave, nutrido y delicadamente perfumado.

Y para las más coquetas: un toque de color a la Navidad

Para esos días en los que se busca un toque de frescura en el rostro, el Lovely Cheeks de Flor de Mayo es el aliado perfecto. Este tinte para mejillas aporta un acabado natural, de larga duración y un toque de color que realza la belleza de forma sutil y luminosa. Un producto versátil y fácil de usar, ideal para llevar encima en cualquier momento.

Porque no hay mejor regalo que el de cuidarse.

En su página web es posible redescubrir el arte del autoregalo.