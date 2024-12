​Celebraciones de Año Nuevo: tradiciones alrededor del mundo

La llegada del Año Nuevo es una celebración universal, pero cada cultura la vive de manera particular, con rituales y costumbres que reflejan su identidad y tradiciones. En España, la emblemática Puerta del Sol de Madrid se convierte en el epicentro de la festividad, donde miles de personas se congregan para despedir el año y dar la bienvenida al siguiente.

Foto de Eduardo Parra - Europa Press



España: Las doce uvas de la suerte en la Puerta del Sol

La tradición española dicta que, al compás de las doce campanadas que anuncian la medianoche, se deben comer doce uvas, una por cada campanada, para atraer la buena suerte en el año entrante. Esta costumbre se originó en 1909, cuando los viticultores de Alicante, ante un excedente de uvas, promovieron su consumo en Nochevieja. Desde entonces, la Puerta del Sol se ha consolidado como el lugar por excelencia para vivir esta experiencia, con miles de personas reunidas frente al reloj de la Real Casa de Correos, en un ambiente festivo que culmina con fuegos artificiales y celebraciones que se prolongan hasta el amanecer.

Estados Unidos: La icónica bola de Times Square

En Nueva York, millones de personas se congregan en Times Square para presenciar la famosa "Ball Drop", una tradición que comenzó en 1907. A las 23:59 del 31 de diciembre, una esfera luminosa de más de tres metros de diámetro y con más de 32.000 luces LED comienza a descender desde lo alto del edificio One Times Square. Cuando la bola alcanza su destino al dar la medianoche, se desata una explosión de alegría con fuegos artificiales, confeti y música. Este evento, televisado a nivel global, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos de la Nochevieja en el mundo.

Dinamarca: Romper platos para la buena fortuna

En Dinamarca, una peculiar tradición consiste en romper platos y vajilla vieja contra las puertas de amigos y familiares. Este gesto simboliza el afecto y el deseo de buena suerte para el nuevo año. Cuantos más fragmentos se acumulen en la entrada, mayor será la fortuna y las amistades sólidas en el año venidero.

Escocia: Hogmanay y las bolas de fuego

En Escocia, la celebración de Hogmanay es una de las más destacadas. En localidades como Stonehaven, se lleva a cabo el festival del "Swinging of the Fireballs", donde los participantes desfilan balanceando bolas de fuego sobre sus cabezas. Este ritual, que se cree ahuyenta a los malos espíritus y purifica el nuevo año, atrae a numerosos visitantes y refleja la rica herencia cultural escocesa.

Países Bajos: Zambullidas en aguas heladas

En los Países Bajos, es tradicional comenzar el año con una inmersión en aguas frías. Miles de personas se congregan en playas y lagos para participar en esta actividad, siendo la más famosa la que se realiza en Scheveningen, La Haya. Esta práctica, que simboliza la renovación y el inicio fresco, se ha convertido en un evento popular que atrae tanto a locales como a turistas.

Japón: Las 108 campanadas del Joya no Kane

En Japón, el Año Nuevo se recibe con la ceremonia budista del Joya no Kane, donde los templos hacen sonar las campanas 108 veces. Este número representa los deseos mundanos que, según la creencia budista, conducen al sufrimiento. Al escuchar las campanadas, se busca purificar el alma y liberarse de estos deseos, preparando el espíritu para el año que comienza.

Italia: Ropa interior roja para atraer el amor

En Italia, es común que tanto hombres como mujeres usen ropa interior roja en Nochevieja. Esta tradición, que se remonta a la Edad Media, está asociada con la buena suerte y el amor. Se cree que vestir prendas rojas durante la transición al nuevo año atraerá pasión y prosperidad en los meses siguientes.

Colombia: Maletas para un año lleno de viajes

En Colombia, quienes desean que el nuevo año esté lleno de aventuras y viajes realizan un curioso ritual: a la medianoche, toman una maleta y dan una vuelta a la manzana. Esta acción simboliza el anhelo de recorrer el mundo y se cree que garantiza oportunidades de viaje en el año entrante.

Filipinas: Formas redondas para la prosperidad

En Filipinas, la Nochevieja se celebra rodeándose de objetos redondos, que simbolizan monedas y, por ende, prosperidad. Las familias decoran sus hogares con frutas redondas, visten ropa con lunares y comen doce frutas de forma circular a medianoche, cada una representando un mes del año, con la esperanza de atraer fortuna y abundancia.

Celebraciones en verano: Año Nuevo bajo el sol

En el hemisferio sur, donde el Año Nuevo coincide con el verano, las celebraciones adoptan un aire más cálido y relajado. En Australia, por ejemplo, las playas se llenan de familias y grupos de amigos que despiden el año con barbacoas y picnics al aire libre. Sídney es mundialmente famosa por su espectacular exhibición de fuegos artificiales en el puerto, iluminando la icónica Ópera de Sídney y el Puente de la Bahía. Por su parte, en Brasil, las celebraciones en las playas de Copacabana incluyen ofrendas al mar en honor a Lemanjá, la diosa del agua en la cultura afrobrasileña, combinando festividad y espiritualidad en un escenario de arena y sol.



Estas diversas tradiciones reflejan la riqueza cultural del mundo y cómo, a pesar de las diferencias, la humanidad comparte el deseo común de celebrar el cierre de un ciclo y la esperanza de un nuevo comienzo lleno de prosperidad y felicidad.