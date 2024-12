Calderas eléctricas para calefacción y agua caliente, la alternativa para sustituir calderas de gas, gasoil o pellets

Estas son las principales ventajas de instalar una caldera eléctrica y ganar en confort, tranquilidad y ahorro .

Un futuro más sostenible, la reducción de emisiones y el uso de energías menos contaminantes es algo que todo el mundo se está acostumbrando a escuchar cada vez más a menudo. La principal preocupación de los usuarios es reducir el consumo, el ahorro y la seguridad en los productos, que generen confianza. Además, cada vez es más frecuente el deseo de dejar de utilizar combustibles fósiles y utilizar energías renovables, por lo que los consumidores buscan alternativas eficientes y ecológicas para climatizar sus hogares.

En este contexto, las calderas eléctricas se posicionan como una solución rápida, segura y eficiente, con numerosos beneficios, convirtiéndolas en una de las mejores opciones para obtener calefacción y agua caliente en la vivienda con radiadores de agua o suelo radiante.

¿Por qué elegir una caldera eléctrica? Eficiencia energética: Las calderas eléctricas ofrecen un rendimiento del 100%, lo que significa que toda la energía consumida se transforma en calor. Además, su funcionamiento es altamente regulable, adaptándose a las necesidades térmicas de cada hogar y evitando consumos innecesarios.

Seguridad: Las calderas eléctricas son equipos de calefacción totalmente seguros, que no requieren de instalaciones complejas, ni rejillas o ventilación especial. Por ello, no existe la posibilidad de fugas de gas, ni hay que adaptar la instalación para cumplir con la normativa de salida de humos.

Fácil instalación y mantenimiento: Su instalación es sencilla y rápida, y no requiere de grandes reformas. Además, su mantenimiento es mínimo, ya que no necesitan revisiones periódicas, ni control de monóxido de carbono o limpieza de quemadores.

Ahorro económico a largo plazo: Aunque el precio de la electricidad puede fluctuar, las calderas poseen una gran durabilidad y suelen resultar más económicas que las de gas o gasoil, evitando mantenimientos anuales y utilizando tarifas eléctricas adecuadas.

Respeto al medio ambiente: Al no utilizar combustibles fósiles, las calderas eléctricas no generan emisiones contaminantes, contribuyendo a reducir la huella de carbono.

¿Cómo funciona una caldera eléctrica? Una caldera eléctrica funciona calentando el agua de un circuito cerrado que recorre los radiadores de agua o el suelo radiante de la vivienda. Este sistema de calefacción central por agua es muy eficiente y proporciona un calor uniforme y agradable por toda la casa. Además, son una solución integral para el confort del hogar, ya que hay modelos que ofrecen calefacción y también proporcionan agua caliente sanitaria.

Qué factores considerar al elegir una caldera eléctrica Potencia: La potencia de la caldera debe adaptarse al tamaño de la vivienda y a las necesidades de calefacción. Determinar qué potencia debe tener la caldera eléctrica es tan sencillo como entrar en calculadoradecalefaccion.es y seguir los pasos de esta sencilla e intuitiva herramienta desarrollada por el fabricante de calefacción eléctrica ELNUR GABARRON.

Tipo de instalación: Disponen de calderas eléctricas para ofrecer solo calefacción o para calefacción y agua caliente sanitaria, en modelos de instalación mural y de suelo, desde los 2kW hasta los 18kW para adaptarse a todo tipo de viviendas.

Máxima adaptación: Las calderas eléctricas Mattira pueden ajustar su potencia, siendo totalmente configurables y pudiendo limitar la potencia de trabajo, en función de los metros cuadrados que haya que calefactar y de la ubicación de la vivienda. Además, estas calderas son capaces de adaptar el consumo: en calefacción, a las necesidades de la vivienda en tiempo real y en agua caliente, a los hábitos de uso semanales del usuario.

Las calderas eléctricas representan la alternativa perfecta para eliminar los mantenimientos anuales, evitar reformas por cumplimiento de regulación y, además, reducir el impacto ambiental dejando de usar combustibles fósiles. Su facilidad de uso y la seguridad que aportan las convierten en una opción cada vez más popular y confiable. Si estás pensando en renovar tu sistema de calefacción, no dudes en considerar las ventajas que ofrecen las calderas eléctricas inteligentes de ELNUR GABARRON , fabricante con más de 50 años de experiencia en el diseño y la fabricación de equipos de calefacción eléctrica.