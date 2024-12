Mario Bolaños, formación práctica y excelencia en su escuela de interpretación en Madrid

Con una trayectoria de más de 16 años formando a actores en el ámbito del cine, la televisión y el teatro, la Escuela de Actores Mario Bolaños se ha consolidado como un referente en la enseñanza de interpretación en España. Fundada por el actor y coach Mario Bolaños, esta escuela de interpretación en Madrid destaca por su enfoque práctico y multidisciplinar, que prepara a sus alumnos para afrontar con éxito los retos de la industria audiovisual. En esta entrevista, Mario Bolaños comparte los valores, objetivos y logros de su escuela, así como sus perspectivas sobre el futuro de la formación actoral.

1 La Escuela de Actores Mario Bolaños cuenta con más de 16 años de trayectoria. ¿Qué motivos fueron los que llevaron a abrir una escuela de interpretación en Madrid y cuáles fueron los principales objetivos al inicio de esta aventura?

Antes de fundar la escuela, ya llevaba 28 años como coach de actores y actrices. Siempre he sido un apasionado de la docencia y de construir una pedagogía coherente. He dedicado años a investigar y perfeccionar mi enfoque para ofrecer lo mejor a mis alumnos. Incluso realicé un máster en psicología para aprender a gestionar mejor las emociones de mis estudiantes y ayudarles en procesos frente a la cámara e interpretación.

2 ¿Cómo se estructura el programa académico para garantizar esta conexión con la industria del cine, la televisión y el teatro?

Mi equipo está compuesto por profesionales en activo, vinculados a la industria audiovisual y teatral como directores y actores. Esto nos permite transmitir a nuestros estudiantes la realidad del oficio. Nuestro programa académico está diseñado para formar actores y actrices versátiles, dotándolos de recursos para actuar frente a la cámara, en montajes teatrales o en danza, integrando técnicas impartidas por cada uno de nuestros especialistas.

3 Uno de los aspectos únicos de la escuela es su Máster en Interpretación para Cine, TV y Teatro, donde los alumnos producen series online. ¿Qué impacto tiene esta experiencia en el aprendizaje de los estudiantes?

Somos la primera escuela en España en producir y rodar series online dirigidas por profesionales del sector. Esto permite a los estudiantes vivir su primera experiencia en un rodaje real. Los guiones se crean específicamente para ellos, logrando que la construcción del personaje sea auténtica y natural.

Además, las web series ofrecen a los alumnos material renovado para su videobook y un escaparate en redes sociales y YouTube, ayudándoles a ganar visibilidad en la industria.

4 La escuela también ofrece una agencia de representación para sus alumnos. ¿Cómo influye este servicio en la carrera profesional de quienes pasan por la escuela?

Hoy en día, como en todas las profesiones, la competencia es alta. En nuestra escuela formamos cada año a actores y actrices con gran talento, pero cuando los representantes visitan para seleccionar alumnos, es natural que algunos, a pesar de su potencial y buen perfil, no consigan representación.

Por eso, apostamos por esos talentos y los representamos directamente. Gracias a este enfoque, ya hemos obtenido excelentes resultados: en agosto de 2024, dos de nuestras actrices y actores fueron seleccionados para una película.

5 La escuela también tiene sede en El Puerto de Santa María, Cádiz. ¿Qué motivó esta expansión y qué diferencias puede encontrar un alumno entre esta sede y la de Madrid?

Desde la fundación de la escuela, siempre he contado con alumnos de Andalucía. Por eso, decidí descentralizar la formación actoral de Madrid y crear un espacio en El Puerto de Santa María, Cádiz, donde puedan estudiar interpretación.

Los profesionales de la escuela en Madrid viajan un fin de semana al mes a Cádiz para impartir cursos intensivos. Estos abarcan tanto el Máster en Interpretación para Cine y TV como la Diplomatura en Iniciación a la Interpretación, ofreciendo formación de alta calidad sin necesidad de trasladarse a la capital.

6 Muchos de los graduados de la escuela han trabajado en producciones de plataformas como Netflix o Antena, ¿Qué cualidades cree que les destacan y les hacen competitivos en la industria?

Mis años de experiencia formando actores me han confirmado que, para alcanzar objetivos, la constancia, la perseverancia y la disciplina son esenciales. El talento, por sí solo, no basta si no se trabaja con dedicación.

Los alumnos que han conseguido destacar en series o montajes teatrales lo han logrado gracias a su actitud: optimismo, resiliencia y motivación para perseguir sus sueños. El talento, al final, se demuestra en los castings, pero el éxito comienza con la mentalidad correcta.

7 ¿Qué diferencia al Máster en Interpretación de la escuela respecto a otros programas similares en España?

El Máster está dirigido a alumnos que han completado los dos años de Diplomatura en la escuela, así como a estudiantes de otras escuelas de interpretación en Madrid y España que ya cuenten con experiencia previa en interpretación.

Nuestro método de formación es pluralista: no seguimos una única técnica, sino que cada profesional trabaja desde su propio sistema, formando actores y actrices resolutivos y versátiles.

Al finalizar el año, los alumnos obtienen un videobook con secuencias dirigidas por los diferentes profesionales que participan en cada módulo. Además, culminamos con el rodaje de una serie web en un set real fuera de Madrid, ofreciendo a los estudiantes una experiencia única que enriquece tanto su vida profesional como personal.

El Máster también sirve como puente hacia la industria, ya que durante el proceso de formación recibimos visitas de directores de casting y representantes de actores, brindando a los alumnos visibilidad y oportunidades.

8 En los últimos años hemos detectado casos de algunas escuelas que han abierto y al poco tiempo han visto como no han podido continuar con esta formación de nuevos actores. ¿Cuál es el secreto para que la escuela de interpretación Mario Bolaños llevo tanto tiempo en activo?

El intrusismo profesional es una realidad en todos los oficios, y frente a la competencia, lo que nos mantiene relevantes es nuestra coherencia en la formación y unas bases pedagógicas sólidas. Esto no se adquiere solo por ser actor o director, sino a través de la vocación, la pasión y el amor por lo que hacemos, transformándolo en una profesión.

En nuestra escuela no jugamos con las ilusiones de los jóvenes ni prometemos lo que no podemos ofrecer. Formamos actores y actrices desde un enfoque humano, priorizando la calidad y el respeto por sus sueños.

9 ¿Cuáles son los próximos objetivos de la Escuela de Actores Mario Bolaños?

En la Escuela de Actores Mario Bolaños seguimos marcando la diferencia en la formación de nuevos talentos para la industria audiovisual. Con una metodología innovadora, además de una conexión directa con el mundo profesional y un firme compromiso de ofrecer oportunidades reales a nuestros alumnos, seguimos ampliando nuestro impacto en el sector. Este enfoque, combinado con nuestra pasión por la interpretación, nos permite consolidarnos como un referente en la enseñanza actoral en España y a nivel internacional.