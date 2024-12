Pablo Bogado presenta los tres tonos que serán tendencia en el cabello en el 2025

Pablo Bogado, el reconocido estilista presenta NeoAurora, su última colección con los tonos tendencia en 2025.

Se inspira en un mundo futurista creando tres tonos sofisticados y personalizados para cada tipo de mujer.

Pablo Bogado es Embajador de System Professional, con quien colabora en esta colección.

Madrid, diciembre de 2024 – Pablo Bogado, reconocido estilista y Embajador de System Professional, presenta NeoAurora, su última colección de tonos de cabello que marcarán tendencia en 2025. Inspirada en un mundo futurista donde la luz y el color se entrelazan. NeoAurora ofrece tres tonos sofisticados y personalizados que redefinen la elegancia y la modernidad. Los tonos de esta colección se adaptan a las personalidades y aspiraciones de cada mujer.

Un viaje al futuro de la belleza Con NeoAurora, Pablo Bogado continúa su legado diseñando las colecciones que guían el estilo capilar cada año. En esta ocasión, el enfoque está en tonos que combinan la sofisticación con un aire etéreo, ideal para mujeres que buscan un color que refleje su personalidad única.

El fotógrafo español Valero Rioja, conocido por su capacidad de captar la esencia de la belleza femenina, ha dirigido la producción de esta colección. “Valero sabe realzar como nadie la elegancia y feminidad de cada mujer. NeoAurora no sería posible sin su talento”, comenta Bogado.

Los tonos de NeoAurora BRUNETTE GLOW

Es un homenaje a la belleza natural de las morenas, Brunette Glow es el punto de partida perfecto para quienes desean dar el salto hacia un cambio de look sin comprometer la salud del cabello. Este tono trabaja con la base natural, incorporando destellos de luz sutiles y profundos que iluminan estratégicamente el rostro.

Inspiración: Este color toma como referencia los juegos de luz al amanecer, donde los tonos oscuros se entremezclan con brillos cálidos, creando una atmósfera de sofisticación y calidez.

Técnica: Es un balayage sin necesidad de decoloración. Este proceso garantiza que el cabello se mantenga saludable y fuerte. Es una opción ideal para quienes buscan un cambio seguro y fácil de mantener.

Versatilidad: Su diseño adaptable lo convierte en un tono universalmente favorecedor, apto para cualquier tono de piel y estilo. Es la elección perfecta para mujeres que desean modernizar su look manteniendo un aire clásico.

SHINEFINITY BROWN

Shinefinity Brown, es un tono castaño pero reinventado. Los tonos cobran vida en una fusión magistral de matices cálidos y fríos. Este tono es una reinterpretación del clásico castaño, dotándolo de una profundidad y luminosidad únicas que evocan la calidez y elegancia de un atardecer futurista.

Inspiración: Los atardeceres en un mundo futurista, donde los tonos cálidos de la luz solar se reflejan en superficies metálicas frías, sirvieron de base para crear esta armonía perfecta.

Técnica: Este tono no requiere decoloración, lo que lo hace ideal para mujeres que valoran la salud de su cabello. Las iluminaciones en este balayage se aplican estratégicamente para añadir dimensión y luz al rostro, acentuando sus facciones.

Efecto: Perfecto para quienes buscan un estilo natural, pero con un toque moderno, Shinefinity Brown realza la belleza de la mujer, aportando calidez y luminosidad.

AURORA ICE

El tono más atrevido de la colección, Aurora Ice, captura el brillo y la magia de la aurora boreal en un rubio platino que deslumbra. Este color es una declaración audaz que transmite fuerza, confianza y un estilo único.

Inspiración: Inspirado en la luz danzante de las auroras boreales, este tono busca proyectar un brillo glacial que envuelve a quien lo lleva con una luminosidad casi etérea.

Técnica: A diferencia de los otros tonos, Aurora Ice requiere un proceso más avanzado para alcanzar el rubio platino perfecto, pero con el uso de productos de cuidado como Lipid Booster+ de System Professional, el cabello se mantiene protegido y fortalecido.

Perfil ideal: Diseñado para mujeres de piel y ojos claros, Aurora Ice potencia los rasgos delicados, haciendo que los ojos brillen y el rostro cobre protagonismo. Este tono es para quienes no temen ser el centro de atención.

Los aliados de NeoAurora: Innovación en cuidado capilar Pablo Bogado, como embajador de la marca, ha confiado en los productos de System Professional para garantizar que cada modelo luzca un cabello saludable y deslumbrante durante la producción:

Lipid Booster+: Un tratamiento revolucionario que fortalece el cabello desde el interior, creando nuevos enlaces y protegiéndolo contra el desgaste.

Elixir Luxe Oil: El infaltable de cualquier rutina capilar, este elixir combina aceites de jojoba, almendra y argán para un cabello brillante, nutrido y sin encrespamiento. Ahora con una fórmula que fortalece y regenera.

Protector Térmico LuxeBlonde: Protección térmica hasta 220º y contra rayos UV, ideal para mantener los rubios perfectos y saludables en las exigencias de las producciones.

Un adelanto del futuro NeoAurora no es solo una colección de tonos; es un reflejo de las tendencias que marcarán la moda en 2025 y un homenaje a la innovación y personalización en el cuidado capilar.

“Para mí moda y belleza van siempre de la mano por eso ha querido contar con algunos de los mejores diseñadores de moda”, explica Bogado. He querido reflejar sus total looks este mundo futurista e innovador. Reveligion, Michael Costello, De la Cierva y Nicolás y Beatriz Peñalver, quienes exploran materiales tecnológicos, acabados iridiscentes y siluetas fluidas que combinan nostalgia retrofuturista con innovación moderna. Estos son algunos de los prestigiosos diseñadores que han colaborado en esta ocasión.

“Para esta campaña me inspiré en el estilo futurista por su capacidad de imaginar lo imposible, con referencias de películas como Barbarella por su estética atrevida, metálicos y formas únicas”, son palabras de Lara Bosh, estilista de moda encargada del vestuario de la colección.

Sobre Pablo Bogado

Pablo Bogado no solo es uno de los estilistas más reconocidos, sino también una figura clave en la industria de la belleza. En el año 2024 recibió el Premio Europa a Mejor Estilista Internacional. Además de lanzar NeoAurora, colabora activamente con System Professional y ha escrito sobre la importancia del cuidado capilar en diversos medidos con lo que colabora habitualmente. Su Studio, que combina creatividad y tecnología, también cuenta con una tienda online para facilitar a sus clientas el acceso a productos exclusivos y recomendados.

