Paradise Events y su CEO, Álvaro Tomás García, una historia de resiliencia y visión empresarial

El sector de los eventos y las experiencias personalizadas ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, marcada por los desafíos de la pandemia y las nuevas demandas de los consumidores. Este contexto ha impulsado a empresas innovadoras a destacar por su capacidad de adaptación y creatividad. Un claro ejemplo de esta evolución es Paradise Events, liderada por Álvaro Tomás García, una figura clave en el éxito y expansión de la empresa en España, Portugal y México.

Una trayectoria internacional y multidisciplinar La trayectoria profesional de Álvaro Tomás García destaca por su carácter multidisciplinar e internacional, cualidades que han sido fundamentales para consolidar su visión estratégica como líder empresarial. Antes de asumir el cargo de CEO de Paradise Events en 2017, acumuló experiencia en diferentes ámbitos, como marketing y coordinación de eventos, trabajando para empresas como Gator Sports Ltd, Rótulos Márfil y Google My Business, donde fue galardonado con el Primer Premio a nivel nacional y recibió formación presencial en Dublín.

Además, su carrera profesional se complementa con su pasión por el deporte. Entre 2014 y 2019, Álvaro Tomás trabajó como entrenador de fútbol en equipos de renombre internacional como el Tottenham Hotspur Football Club y el AC Chievo Verona, así como en clubes españoles como el Alcorcón y el CD Canillas. Actualmente, entrena al equipo de fútbol de personas con discapacidad C.D. Alzola-Halcones en Madrid. Esta experiencia no solo le permitió desarrollar habilidades de liderazgo y gestión de equipos, sino que también reforzó su capacidad para afrontar desafíos y promover el trabajo colaborativo, valores que ha trasladado con éxito al ámbito empresarial. Además, permitió desarrollar la parte social de la empresa, creando proyectos como la Iniciativa Social Paradise Events, donde participan equipos como el Alzola-Halcones.

“Las enseñanzas que el deporte me ha aportado, especialmente en términos de disciplina y resiliencia, han sido clave para superar los retos que hemos enfrentado en Paradise Events y para liderar con determinación y confianza”, señala Álvaro Tomás García.

En la actualidad, además de liderar Paradise Events, Álvaro Tomás desempeña el rol de Coordinador de Desarrollo de Proyectos en el Programa Explorer (Santander X) en Compluemprende, la incubadora de start-up en la Universidad Complutense de Madrid, donde contribuye al crecimiento de jóvenes emprendedores y startups, consolidando su compromiso con el ecosistema empresarial y la innovación.

Paradise Events: resiliencia e innovación tras la pandemia Paradise Events, especializada en la organización de eventos corporativos y team building, así como despedidas de soltero, es reconocida por su enfoque innovador y su capacidad de personalización. La empresa no solo sobrevivió a los efectos devastadores de la pandemia en el sector, sino que experimentó un crecimiento notable, convirtiéndose en una referencia en España y Portugal.

Durante este periodo, el liderazgo de Álvaro Tomás García fue crucial para implementar estrategias de diversificación, como la introducción de servicios de catering a domicilio y actividades al aire libre adaptadas a las restricciones sanitarias. Estos esfuerzos permitieron a Paradise Events recuperar y superar su facturación, alcanzando los dos millones de euros anuales, como recoge un reciente informe.

El reconocimiento de la trayectoria empresarial de la compañía incluye galardones como el Premio a la PYME Trayectoria Empresarial otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).

Visión global y compromiso con la excelencia El compromiso con la innovación y el desarrollo empresarial de Álvaro Tomás García se refleja en la filosofía de Paradise Events, cuyo objetivo principal es seguir ofreciendo soluciones únicas y memorables para sus clientes.

Con una trayectoria marcada por el aprendizaje continuo, la resiliencia y la visión estratégica, Álvaro Tomás García y Paradise Events continúan redefiniendo los estándares en el sector de los eventos y celebraciones. El futuro promete nuevos desafíos y oportunidades, con una empresa que se ha consolidado como sinónimo de excelencia e innovación en el mercado.