Vigar es premiada por su innovación y diseño en la Noche de la Economía Alicantina

El pasado 30 de octubre, durante la celebración de la Noche de la Economía Alicantina, Vigar, una empresa con sede en Gata de Gorgos, fue reconocida con el Premio a la Propiedad Intelectual en los Premios Cámara 2023. Este galardón subraya el esfuerzo y compromiso de la empresa en el ámbito del diseño y la innovación, así como su dedicación a la protección de sus creaciones en un entorno empresarial altamente competitivo. Aída García, CEO de Vigar, expresó con emoción: “Este premio es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todo nuestro equipo”. La empresa ha logrado no solo destacar en el ámbito nacional, sino también conquistar mercados internacionales con sus productos innovadores. Este reconocimiento consolida su posición como líder en su sector.

La solidaridad empresarial como eje central

La edición de este año de la Noche de la Economía Alicantina estuvo marcada por un énfasis especial en los valores de solidaridad y cooperación empresarial. El evento, que reúne a las principales empresas de Alicante y la Comunidad Valenciana, puso en valor el apoyo mutuo como clave para fortalecer el tejido empresarial de la región. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, lo resumió así: “La solidaridad es la mayor riqueza de nuestra provincia”. Este mensaje resalta la importancia de trabajar unidos para afrontar los retos del futuro y crear un impacto positivo a nivel local.

En este contexto, el premio otorgado a Vigar cobra un significado especial, ya que reconoce no solo sus logros empresariales, sino también su compromiso social. La empresa se ha convertido en un referente en cuanto a cómo la innovación puede combinarse con un fuerte sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Este galardón refuerza la idea de que el éxito empresarial no se mide únicamente en términos económicos, sino también en la capacidad de generar valor compartido. Vigar ha demostrado que es posible avanzar en ambos frentes sin perder de vista sus objetivos estratégicos.

La relevancia de proteger la innovación

João Negrão, Director Ejecutivo de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), fue el encargado de entregar el premio a Vigar. Durante su discurso, destacó que la innovación y el diseño son pilares fundamentales para el crecimiento económico y la competitividad empresarial. Además, resaltó la importancia de la propiedad intelectual como una herramienta clave para proteger las ideas únicas que impulsan el desarrollo de las empresas. Este marco permite a compañías como Vigar mantener su ventaja competitiva y evitar que sus creaciones sean copiadas o imitadas.

La propiedad intelectual no se limita a patentes o derechos de autor; es también un reflejo de la identidad de una marca y un escudo frente a un mercado lleno de desafíos. En este aspecto, Vigar ha sido un ejemplo destacado, gestionando de manera eficiente sus activos intangibles y posicionándose como líder en la protección de sus diseños únicos. Esta estrategia le ha permitido fortalecer su presencia en el mercado y garantizar que cada uno de sus productos mantenga su autenticidad. Además, asegura que su innovación tenga un impacto real y duradero en los consumidores.

El jurado de los Premios Cámara 2023 reconoció la alta calidad de los productos de Vigar, su funcionalidad y la relevancia que han alcanzado en el mercado. Este reconocimiento también destacó la capacidad de la empresa para combinar creatividad y sostenibilidad, factores que contribuyen al desarrollo económico de la región. Este premio valida la trayectoria de Vigar y refuerza su compromiso de seguir liderando el sector con una visión innovadora y responsable. La gestión eficiente de su propiedad intelectual es una de las claves de su éxito continuo.

Diseño y sostenibilidad: un enfoque que marca la diferencia

Si algo caracteriza a Vigar, es su capacidad para transformar las tareas diarias en experiencias más atractivas y funcionales. Su enfoque combina un diseño innovador con un fuerte compromiso con la sostenibilidad, lo que les ha permitido destacar en un mercado cada vez más exigente. Cada producto de Vigar refleja no solo un alto nivel de calidad, sino también una apuesta por el respeto al medioambiente. Este equilibrio entre funcionalidad y estética ha sido una de las claves de su éxito tanto en España como en mercados internacionales.

La sede de la empresa, ubicada en Gata de Gorgos, es un claro reflejo de su filosofía de trabajo: cercana, innovadora y con una apuesta firme por la excelencia. Vigar ha sabido adaptarse a los cambios del mercado sin perder su esencia, consolidándose como un referente en su sector. Sus productos, diseñados para ser duraderos y responsables, contribuyen al bienestar de los consumidores mientras minimizan su impacto ambiental. Este enfoque ha sido reconocido tanto por los consumidores como por las instituciones que valoran la sostenibilidad como un componente esencial del éxito empresarial.

Desde la década de los 90, Vigar ha centrado sus esfuerzos en el diseño como eje principal de su estrategia empresarial. Esto les ha permitido crear colecciones únicas que combinan funcionalidad y creatividad, transformando objetos cotidianos en piezas llenas de personalidad. Esta evolución ha sido clave para su expansión internacional y su reconocimiento como una empresa innovadora y socialmente responsable. Aída García, su CEO, destacó: “La propiedad intelectual no es solo un recurso, es un pilar estratégico que nos permite seguir creciendo”. Este compromiso con la innovación y la excelencia ha convertido a Vigar en un modelo a seguir para otras empresas del sector.