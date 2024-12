Comuniza presenta siete grandes tendencias que las marcas deben adoptar para el 2025

El informe revela cómo las marcas pueden permanecer relevantes en un contexto de cambio constante, adaptándose a los nuevos valores y comportamientos de las generaciones emergentes. "En el branding actual, la experiencia de marca trasciende el producto. Las marcas deben construir comunidades y fomentar un sentido de pertenencia", explica Javier Velilla, socio director de Comuniza Comuniza, la agencia especializada en branding, ha presentado su informe anual sobre Tendencias del Sector, un análisis profundo que identifica siete claves esenciales para que las marcas conecten con sus audiencias y se mantengan relevantes en el mercado actual.

El documento, basado en más de 800 proyectos de branding liderados por la firma, pone de manifiesto la necesidad de evolucionar hacia un enfoque más humano y conectado con los valores de las nuevas generaciones.

"Las marcas ya no solo venden productos, invitan a ser parte de una narrativa que genera conversación. Este cambio es crucial para garantizar su relevancia", afirma Olga Llopis, socia directora de Comuniza. Y agrega: "La transición de las marcas hacia la construcción de experiencias que trasciendan el consumo es una de las principales conclusiones que se recaban en el informe".

El documento, además, resalta que las nuevas generaciones buscan autenticidad, pertenencia y valores compartidos, marcando un giro hacia un consumo más consciente y conectado con la vida cotidiana. Esta tendencia se refleja en la popularidad de plataformas como TikTok, que superan a los motores de búsqueda tradicionales en influencia cultural.

De hecho, entre las siete tendencias destacadas, Comuniza señala un cambio en la percepción del éxito, que ahora se mide en términos de equilibrio entre vida personal y profesional. Asimismo, el bienestar se convierte en un ritual diario, integrando prácticas de autocuidado físico, mental y social.

"La creatividad también toma un lugar protagónico, rompiendo con las reglas estáticas para adaptarse a un entorno saturado", cuenta Javier Velilla, socio director de Comuniza. Y finaliza: "Ejemplos como la colaboración entre Loewe y On, que combina lujo y funcionalidad, demuestran cómo la innovación puede captar la atención en un mercado altamente competitivo".

Autenticidad y privacidad: valores en alza

Los consumidores, especialmente las generaciones más jóvenes, están cada vez más interesados en conectar con marcas que muestren su lado más genuino, transparentando sus procesos y valores. Este cambio de enfoque es fundamental para generar una relación de confianza que, a su vez, fomente la lealtad a largo plazo. Hoy en día, la autenticidad ya no es solo un valor emocional, sino un pilar económico para las marcas que buscan diferenciarse en un mercado altamente competitivo.

"La autenticidad se ha convertido en un activo crucial para las marcas, ya que los consumidores buscan marcas con las que puedan identificarse, que muestren quiénes son realmente, sin adornos ni engaños", cuenta Olga Llopis, socia directora de Comuniza.

Esto no solo genera una mayor conexión, sino que también impacta directamente en los resultados económicos, ya que las personas tienden a apoyar a aquellas marcas que reflejan sus propios valores y principios.

Por otro lado, la privacidad ha emergido como otro de los grandes valores en alza. En un entorno donde la sobreexposición digital y el fenómeno de la viralidad están en su punto más alto, los consumidores están tomando un paso atrás, buscando proteger su intimidad en plataformas que antes no ofrecían este tipo de barreras. Las marcas que entienden este cambio en la mentalidad de los usuarios pueden capitalizarlo ofreciendo experiencias más personalizadas y seguras.

Según el informe, "las marcas que priorizan la privacidad y la protección de los datos de sus usuarios son las que consiguen generar una mayor lealtad y, por ende, un impacto económico más significativo".

"La privacidad se está convirtiendo en un diferenciador en la relación marca-consumidor: las marcas que respeten este espacio no solo mejorarán su reputación, sino que también podrán generar experiencias más auténticas y relevantes para sus audiencias", cierra Velilla.

Las empresas que logren integrar estos valores en su estrategia estarán mejor posicionadas para captar y retener a consumidores exigentes que buscan conexiones más profundas y auténticas. De cara al 2025, el informe subraya que la adopción de estos principios es clave para el éxito sostenido en un entorno empresarial cada vez más desafiante y dinámico.