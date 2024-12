La cocina de Pucará amplía su horizonte en Madrid con la apertura de su segundo espacio gastro en 2025

Tras dos años de éxito con Pucará Barra Peruana, la empresa liderada por Gian Carlo Panzera y Patrick Griffiths, anuncia la apertura de su segundo restaurante en Chamartín, en los primeros meses del próximo año. Este nuevo espacio mantendrá la esencia de Pucará, invitando a un recorrido gastronómico más amplio por el mestizaje cultural de Perú.

La empresa Pucará, liderada por Gian Carlo Panzera y Patrick Griffiths, da un paso más en su consolidación en la escena gastronómica madrileña con la apertura -en el primer trimestre de 2025- de su segundo local, situado en el corazón del distrito de Chamartín. En un enclave privilegiado, esta nueva propuesta presentará una carta que explora la diversidad culinaria de Perú, reflejando su riqueza cultural y su historia milenaria.

Parte del éxito de Pucará, radica en su capacidad para fusionar la autenticidad de la cocina peruana con una propuesta reinterpretada. Platos emblemáticos como sus cinco variedades de ceviche, cada una destacando por una leche de tigre excepcional; sus croquetas de guisos como el ají de gallina o la versión de osobuco y tuétano. Sin olvidar, los anticuchos, causas y saltados con un toque diferente que han conquistado a los paladares más exigentes. Parte del éxito, radica en su compromiso con ingredientes de calidad y en una carta diseñada para compartir donde se celebra en cada bocado la riqueza cultural y culinaria de Perú.

La carta del nuevo restaurante se inspirará en el mestizaje de influencias que caracteriza a la cocina peruana, desde las raíces precolombinas hasta las aportaciones asiáticas de Japón y China o las europeas. “La cocina peruana es una expresión de encuentro cultural, y en nuestro restaurante celebramos ese mestizaje a través de sabores únicos y sazones vibrantes”, afirman sus propietarios.

El nuevo local de Pucará en Chamartín, con cerca de 300 metros cuadrados, combinará las vibrantes tendencias del momento, como el estilo ‘swinging sixties’ y un toque ‘boho chic’, con una atmósfera fresca, y moderna. Destaca por el uso de materiales innovadores combinados con otros más tradicionales y nobles. Con su fusión de tradición peruana y el estiloso ‘mix and match’ madrileño, promete ser el lugar imprescindible de 2025.

Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para crear un entorno amable, donde el diseño moderno dialoga con la funcionalidad, invitando a disfrutar de momentos especiales. Un refugio urbano donde disfrutar de la gastronomía peruana y también de sus Piscos. “Queremos que nuestros clientes se sientan como en casa, disfrutando de una carta que ahonda en las raíces del Perú, en la herencia milenaria de una cultura que ha sabido llevar a la mesa de una forma única los sabores de occidente y oriente, pero desde nuestro enfoque personal y sin más pretensiones de que la gente lo disfrute de verdad”, comenta Gian Carlo Panzera.

Patrick Griffiths, añade: “Creemos que la buena comida tiene el poder de conectar culturas y de contar historias. Este nuevo restaurante es una extensión de nuestra visión: un lugar donde la gastronomía se convierte en un puente entre Madrid y Perú en un formato para compartir”.

No será hasta primeros de 2025 cuando se pueda ver, saborear y disfrutar de este nuevo espacio que promete seguir haciendo las delicias de los amantes de la buena mesa, pero, mientras para todos aquellos que quieran disfrutar de un pedacito de Perú en el plato, Pucará es, sin duda, una gran opción.

Pucará

C. Príncipe de Vergara, 200. Madrid

pucara.es