Nutricosmética y tecnología, un proyecto conjunto de Presenzia y 180 The Concept

Global Presenzia, empresa matriz de la reconocida agencia Presenzia, con sede en Silicon Valley, ha anunciado una alianza estratégica con la firma española 180 The Concept para desarrollar una aplicación móvil revolucionaria, diseñada específicamente para centros certificados que utilizan sus tratamientos de nutricosmética avanzada.

180 The Concept: innovación global en nutricosmética antiaging Reconocida por la prensa como uno de los mejores alimentos de belleza en España, 180 The Concept ha creado el Método Estético y Nutricional de Alta Precisión en 6D®, una estrategia integral que aborda el envejecimiento desde múltiples dimensiones. Este enfoque incluye planes personalizados como Detox, Antiaging Avanzado y Celulitis, adaptados a las necesidades de cada paciente y orientados a mejorar la belleza facial, corporal y el bienestar general.

Actualmente, 180 The Concept tiene presencia en diversos países, incluida China. Sus soluciones complementan y potencian tratamientos realizados en clínicas antiaging, centros de estética avanzada y medicina estética, consolidándose como un referente global gracias a su combinación de diagnóstico personalizado, tecnología de vanguardia y enfoque integral en el bienestar.

Una solución digital para transformar el sector El equipo de Presenzia en Palo Alto liderará el desarrollo de una interfaz intuitiva y funcional, mientras que 180 The Concept aportará su experiencia en nutricosmética avanzada para garantizar que la aplicación cubra las necesidades específicas del mercado.

La aplicación estará disponible para dispositivos iOS y Android, lo que asegura un alcance global y accesibilidad para centros certificados y pacientes de cualquier parte del mundo. Este enfoque multiplataforma refleja el compromiso de ambas empresas con la democratización de soluciones digitales avanzadas.

Principales funcionalidades de la aplicación: gestión eficiente de historiales y evolución de pacientes, personalización de recomendaciones de tratamientos y productos y mejora en la experiencia profesional y cercanía con los pacientes.

Por su parte, los usuarios podrán consultar información clave sobre su progreso, recibir recordatorios y notificaciones personalizadas sobre sus tratamientos y acceder a consejos exclusivos que refuercen su compromiso y potencien resultados.

Un paso adelante en innovación y tecnología Con un lanzamiento previsto para 2025, esta aplicación promete ser un hito en la digitalización del sector de la nutricosmética y el bienestar. Al combinar el liderazgo tecnológico de Presenzia Digital Marketing y la experiencia de 180 The Concept en soluciones antiaging, este proyecto destaca por su capacidad para transformar la experiencia tanto de centros certificados como de pacientes, consolidando a ambas empresas como líderes en innovación, tecnología y excelencia.

Este desarrollo refuerza su apuesta por un futuro digital, sostenible y centrado en la personalización y el bienestar integral.