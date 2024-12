Qué hay que hacer para que el gobierno español financie la instalación de paneles solares o aerotermia

Las ayudas para rehabilitación energética se han convertido en una oportunidad clave para mejorar la eficiencia energética de las viviendas en España. En un contexto donde la sostenibilidad y el ahorro energético son prioritarios, tecnologías como la aerotermia y los paneles solares permiten reducir el consumo de energía y aprovechar importantes beneficios fiscales.

Empresas como Alromar, especializadas en instalaciones de energías renovables, facilitan a los propietarios el acceso a estas ayudas para transformar sus hogares en espacios más eficientes y sostenibles.

Requisitos y tipos de ayudas disponibles Las ayudas para rehabilitación energética de viviendas están orientadas a reducir el consumo energético en un 30% o mejorar la calificación energética a clase A o B. Entre los requisitos fundamentales se encuentra la necesidad de contar con un certificado de eficiencia energética antes y después de realizar las mejoras. Estas deducciones fiscales permiten recuperar hasta el 60% del importe invertido, con un máximo de 5.000 euros al año por propietario, ampliable hasta 15.000 euros en varios ejercicios fiscales.

El período para llevar a cabo estas obras está comprendido entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, con la obligación de emitir el certificado final antes del 1 de enero de 2026. Las viviendas beneficiarias incluyen aquellas de uso residencial predominante, trasteros y plazas de garaje, siempre que no se utilicen para actividades económicas. Además, en comunidades de vecinos, las deducciones se calculan según el coeficiente de participación de cada propietario.

Por qué es un buen momento para aprovechar estas ayudas El aumento de los costes energéticos y las políticas de sostenibilidad impulsadas por el Gobierno han generado un contexto favorable para invertir en energías renovables. Los sistemas de aerotermia y paneles solares no solo permiten reducir hasta el 75% del consumo energético, sino que también generan ahorros anuales significativos en la factura de la electricidad.

Alromar, como especialista en soluciones de eficiencia energética, ofrece servicios completos de instalación de aerotermia en Madrid y sistemas combinados con suelo radiante, radiadores de baja temperatura y paneles solares. La empresa gestiona también la sustitución de calderas tradicionales por bombas de calor aerotérmicas, asegurando instalaciones eficientes y un ahorro energético garantizado de hasta el 75%. Además, proporciona asesoramiento en la gestión de las ayudas vigentes, facilitando a los propietarios el acceso a estos incentivos económicos.

Cabe destacar que, a principios de 2024, se registró un incremento del 36% en instalaciones solares respecto al año anterior, reflejando el creciente interés de los hogares españoles en el autoconsumo energético. Además, las deducciones fiscales actuales y las ayudas de los fondos Next Generation ofrecen una cobertura de hasta el 51,3% del coste de la inversión inicial, facilitando la amortización en un período estimado de 6,2 años.

En este escenario, aprovechar las ayudas para rehabilitación energética es una decisión estratégica que no solo contribuye al ahorro económico, sino también al cuidado del medioambiente y al valor a largo plazo de las viviendas.