El Momento Actual de la IA y los Agentes en aplicaciones de negocio de Microsoft

Por Javier Armesto, Dynamics 365 Business Central Director en myCloudDoor.

Los sistemas multiagente están cambiando la forma en que la Inteligencia Artificial impacta en diferentes áreas de la vida, y Microsoft está a la vanguardia de este desarrollo.

En los últimos años, la adopción de la IA ha crecido de manera exponencial, y cada vez más organizaciones buscan cómo integrar estos sistemas en sus aplicaciones de negocio y operaciones diarias.

Microsoft también sigue una aproximación estratégica con sus tecnologías para el desarrollo de agentes, que incluye tres vertientes muy claras: Agentes OOB o prediseñados y listos para usarse en los escenarios de negocio para los que han sido preparados; agentes personalizables que abarcan tres categorías principales (de consulta, para realizar tareas y agentes autónomos) y por último, agentes diseñados para colaborar entre ellos en la ejecución de procesos de negocio.

Los Agentes en Business Central y Dynamics 365 Sales Se pueden destacar dos de ellos:

Agente de Business Central:

Hacer clic aquí para ver Agente de Business Central

En Business Central, el Sales Order Taker gestiona de manera autónoma el proceso de captura de pedidos de ventas. Este agente recibe solicitudes de productos a través del correo electrónico compartido de la empresa, identifica al cliente en el sistema, redacta una propuesta de venta, verifica la disponibilidad de los productos y gestiona el proceso hasta la creación de la orden de venta. Utiliza capacidades de IA para gestionar tareas repetitivas y puede involucrar a usuarios cuando se requiere aprobación o revisión, permitiendo a los empleados dedicar su tiempo a actividades de mayor valor.

Agente de Dynamics 365 Sales:

En Dynamics 365 Sales, el agente de calificación de ventas ayuda a los vendedores a construir una cartera de clientes cualificados de manera más eficiente mediante tres subagentes:

Agente de Investigación: Utiliza datos del CRM y fuentes públicas para sintetizar información clave del cliente. Permite a los vendedores decidir si comprometerse con un lead a través de recomendaciones automáticas y proporciona una visión de 360 grados sobre el lead.

Agente de Priorización: Evalúa los datos para identificar los leads con mayor probabilidad de cierre, priorizando las oportunidades más prometedoras.

Agente de Compromiso: Crea correos electrónicos personalizados basándose en toda la información recopilada para maximizar las tasas de respuesta.

Gracias a estos agentes, los vendedores pueden dedicar más tiempo a reunirse con clientes y menos a tareas administrativas, mejorando significativamente la eficiencia del proceso de ventas.

Enfoque Low Code: diseñar de manera ágil agentes y sin (casi) código. Microsoft enfoca el desarrollo de sistemas multiagente con el objetivo de facilitar la creación de agentes mediante un enfoque low code, principalmente basado en Copilot Studio. Este enfoque permite crear agentes que actúan de forma autónoma o colaboran con equipos en tareas específicas, mejorando la productividad y facilitando la toma de decisiones. Además, socios especializados como myCloudDoor apoyan la implementación de herramientas como Copilot Studio, fomentando la personalización de agentes para optimizar tareas específicas y maximizar el valor de estas soluciones Low Code, adaptándolas a los objetivos particulares de cada negocio.

Hacer clic aquí para ver Copilot Studio

A continuación, se describen tres principales tipos de agentes creados con Copilot Studio:

Agentes de Recuperación de Información (Retrieval Agents): Estos agentes se enfocan en recuperar y entregar la información solicitada por los usuarios, basándose en fuentes de datos internas como SharePoint, Microsoft Graph o bases de conocimiento de la empresa. Un ejemplo práctico es un agente de recuperación que ayuda a un empleado a encontrar la política de ausencias de la empresa. Estos agentes no solo encuentran la información adecuada, sino que además proporcionan referencias específicas para que el usuario pueda profundizar más si lo necesita.

Agentes Basados en Tareas (Task Agents): Estos agentes llevan la automatización un paso más allá. No solo recuperan información, sino que también realizan acciones en nombre del usuario, tales como rellenar formularios, modificar registros o enviar solicitudes. Los agentes de tareas integran múltiples APIs y conectores, como los 1,500 predefinidos en la Power Platform, para actuar sobre sistemas de negocio. Un ejemplo de este tipo de agente es un agente de recursos humanos que inicia procesos como permisos de ausencia, permitiendo a los empleados delegar tareas repetitivas y centrarse en actividades más estratégicas.

Agentes Autónomos (Autonomous Agents): Los agentes autónomos representan el avance más sofisticado en la creación de agentes mediante Copilot Studio. Estos agentes pueden actuar proactivamente basándose en eventos o triggers específicos. Son útiles en procesos prolongados, como la gestión de reclamaciones o el servicio al cliente. Por ejemplo, un agente autónomo puede gestionar problemas con pedidos dañados, escalando el caso a un representante humano solo cuando sea necesario.

Frameworks Multiagente de Microsoft Hacer clic aquí para ver Frameworks Multiagente de Microsoft

Microsoft ha desarrollado varios frameworks innovadores para diseñar y construir esa orquestación entre diversos agentes los cuales colaboran entre sí y resolver tareas complejas. En este contexto, myCloudDoor, gracias a su experiencia, puede ser clave para una implementación exitosa, facilitando una integración fluida entre agentes y optimiza la ejecución de procesos empresariales complejos, ayudando a las organizaciones a obtener el máximo beneficio de estas tecnologías. Entre ellos destacan:

AutoGen 0.4:

Operación asíncrona: Permite comunicación fluida entre agentes mediante mensajes asíncronos.

Diseño modular y extensible: Facilita la integración de agentes personalizados.

Compatibilidad multilenguaje: Soporta múltiples lenguajes de programación, ampliando su aplicabilidad.

Observabilidad mejorada: Monitorea y depura la interacción entre agentes, optimizando su mantenimiento.

Magentic-One:

Arquitectura con Orquestador líder: Un agente principal planifica y supervisa, dirigiendo a otros agentese specializados.

Agentes especializados: Incluye agentes como WebSurfer y FileSurfer para tareas específicas.

Diseño modular: Facilita la adaptación a diferentes escenarios al añadir o remover agentes.

Evaluación rigurosa: Utiliza AutoGenBench para garantizar resultados precisos.

TinyTroupe:

Ligereza y eficiencia: Diseñado para sistemas con recursos limitados, ideal para aplicaciones con restricciones de hardware.

Facilidad de integración: Interfaces sencillas para la integración rápida con otras herramientas.

Escalabilidad: Puede manejar desde unos pocos hasta cientos de agentes sin comprometer el rendimiento.

Flexibilidad en programación: Soporta múltiples lenguajes, ofreciendo libertad a los desarrolladores.

Un enfoque integral para automatizar procesos La IA, Copilot y los agentes ofrecen un enfoque integral para resolver y automatizar procesos en las empresas. Desde el desarrollo de agentes low code que simplifican tareas específicas, como los agentes de recuperación y tareas en Business Central y Dynamics 365 Sales, hasta el uso de frameworks multiagentes para escenarios más complejos, el futuro de la automatización está claramente en manos de agentes colaborativos.

Los escenarios multiagente ya están aquí, como muestra el agente de calificación de ventas en Dynamics 365 Sales, que utiliza tres subagentes para una mayor eficiencia. Esto ejemplifica cómo la IA puede dividir tareas complejas en partes más manejables, coordinando agentes especializados para ofrecer una solución eficaz y escalable.

La implementación efectiva de sistemas multiagente y herramientas basadas en IA, como las descritas, requiere no solo tecnología avanzada, sino también un enfoque estratégico adaptado a cada negocio. En este sentido, myCloudDoor facilita el diseño y despliegue de agentes personalizados que optimizan las operaciones, mejoran la eficiencia y aseguran que las empresas estén preparadas para los desafíos del futuro, aprovechando su experiencia en Microsoft Copilot y plataformas afines.

La evolución de los sistemas multiagente de Microsoft está creando un ecosistema en el que la IA puede integrarse y escalar de forma fluida. La clave está en adoptar estas tecnologías hoy, permitiendo que nuestras empresas sean más competitivas, eficientes y preparadas para el futuro.