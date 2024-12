La importancia de los Peritos de Seguros en la gestión de crisis; profesionalidad y compromiso con la recuperación

Cuando una catástrofe golpea, como las recientes inundaciones provocadas por la DANA, las imágenes de la devastación conmueven profundamente. En esos momentos de incertidumbre, existe un trabajo indispensable que permite comenzar a reconstruir lo perdido: el de los peritos de seguros. Este colectivo, representado por la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS), desempeña un papel esencial para garantizar una recuperación ágil y justa tras una crisis, combinando profesionalidad y compromiso con un respeto firme por los principios del sector asegurador.

APCAS ha querido expresar su solidaridad con las personas afectadas, especialmente en las zonas más castigadas como la Comunidad Valenciana. Estas situaciones evidencian la fortaleza de las comunidades para sobreponerse a la adversidad, pero también subrayan la importancia de contar con mecanismos estructurados que aseguren el equilibrio entre rapidez en la intervención y calidad en la gestión. En este contexto, el papel de los peritos es crucial para garantizar indemnizaciones objetivas y acordes con cada siniestro.

Un apoyo fundamental en momentos de crisis Tras el paso de una catástrofe, los peritos de seguros son de los primeros en intervenir una vez que los servicios de emergencia han realizado su labor. Su misión no se limita únicamente a la tasación de daños, sino que implica aportar certidumbre y orden en situaciones de caos.

Su labor permite traducir el impacto económico de los daños en cifras objetivas, ajustando las indemnizaciones a las circunstancias reales de cada afectado. Este proceso garantiza que las familias y empresas puedan recuperar su situación previa de manera rápida y efectiva, minimizando los efectos de la crisis.

Además, los peritos son esenciales en la evaluación de infraestructuras clave, facilitando la reconstrucción de servicios básicos para las comunidades afectadas.

Reivindicación de honorarios justos A pesar de la relevancia de su trabajo, los peritos de seguros enfrentan importantes desafíos, entre ellos el reconocimiento económico de su labor. APCAS ha enfatizado en numerosas ocasiones la reivindicación de unos honorarios que reflejen la complejidad, el nivel de especialización y la responsabilidad que implica su actividad.

En un contexto de crisis, garantizar unos honorarios dignos es indispensable no solo para mantener la calidad del servicio, sino también para reforzar la confianza en el sector asegurador. Los peritos asumen una responsabilidad esencial para que el sistema funcione de manera eficiente, y este compromiso debe ser reconocido adecuadamente.

La profesionalidad y experiencia de este colectivo, junto con el respaldo de APCAS, garantiza que las comunidades puedan superar las adversidades con mayor eficacia. Su trabajo no solo permite la reconstrucción tras un siniestro, sino que también refuerza la confianza en los mecanismos aseguradores, promoviendo un modelo más sostenible y eficiente.

La reivindicación de unos honorarios justos y la mejora continua de las condiciones laborales de los peritos son fundamentales para afrontar los retos que plantea un entorno cada vez más exigente. Este compromiso asegura que su contribución siga siendo clave en la recuperación de las personas y las comunidades tras cualquier adversidad.