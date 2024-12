Esta administración online también repartió El Gordo de Navidad en 2023

El Rincón de la Fortuna ha vuelto a estar en el centro de la atención al repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad este 2024. Después de haber dado el Gordo el año pasado, esta reconocida administración se consolida una vez más como un punto de “suerte online” para los españoles, continuando su tradición de alegrar los corazones de sus afortunados clientes.

José Gonzalez, administrador del negocio, reconoce que están tremendamente felices de haber vuelto a repartir un premio tan significativo: "Es un honor para nosotros ser un canal de suerte y esperanza para tantas personas en estas fechas tan señaladas y desde una administración de Aranjuez".

El Rincón de la Fortuna tiene su administración de Lotería en Aranjuez, pero no ha parado de crecer como empresa desde que digitalizó el negocio para ampliar horizontes y convertirse en una gran administración de lotería online.

Esta manera de comprar décimos de Lotería de Navidad ha ganado popularidad en los últimos años, facilitando que clientes de toda España puedan participar en el sorteo sin necesidad de desplazarse a por su “lotería viajera”.

Tras esta buena noticia y con el año nuevo a la vuelta de la esquina, El Rincón de la Fortuna ya tiene disponibles los billetes para la Lotería del Niño 2024. Esta es una excelente oportunidad para aquellos que deseen seguir buscando la suerte con la esperanza de empezar el año nuevo con un gran premio.

"Nuestra web es una gran aliada para nosotros", explica Gonzalez. "Gracias a la venta online de la Lotería de Navidad no solo podemos llegar a más personas y hacer más accesible la ilusión del sorteo, especialmente en estos tiempos que corren, sino que nos permite crecer como empresa. Aún no hemos roto stock cómo algunas de las administraciones más grandes del país, pero esperamos hacerlo algún día”.

Los interesados en no perder la oportunidad de participar en la Lotería del Niño pueden adquirir sus décimos a través de la página web de El Rincón de la Fortuna, donde se garantiza un proceso de compra seguro, eficiente y a la carta.

Los usuarios pueden elegir el número que más les guste o el que más suerte les traiga, encontrarlo es muy sencillo: solo hay que seleccionar el número en el buscador y, si está disponible, añadirlo al carrito de compra.

Mientras que la suerte (o la probabilidad) es un elemento mágico en cualquier sorteo, el trabajo para hacerlo realidad es el elemento clave. “En El Rincón de la Fortuna, creemos que cada billete vendido lleva consigo un sueño. Nuestros clientes no solo buscan un premio; también buscan creer que la magia de la Navidad puede tocar sus vidas.

Con cada décimo, prometemos seguir repartiendo no solo premios, sino también ilusiones. Este año hemos sido parte de historias increíbles y nos encantaría dar también algún premio en la Lotería del Niño”, confiesa el equipo de El Rincón de la Fortuna. “Vamos a seguir trabajando para que sea posible”.