Hubo un tiempo en que teníamos herramientas, convicciones y certezas, para hacer frente a situaciones como la provocada por la acción del DANA en Valencia. Pero en amplios sectores esas convicciones se han desmoronado y parece que la existencia está condenada a acabar en la nada. Las instancias que generaban sentido han dejado de ser dignas de crédito para muchos. En este momento vuelve a tener especial actualidad uno de los libros de nuestra tradición, el libro de Job. Su personaje principal sufre todo tipo de desgracias. El solo hecho de que Job se queje ante Dios es útil. Si las víctimas no tienen ante quien quejarse esas quejas no tienen interlocutor y se construyen falsos consuelos que no sanan la herida. Es necesario un interlocutor a la altura del desafío.