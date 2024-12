Schneider Electric ha contribuido a la restauración de la catedral de Notre Dame de París

Schneider Electric donó soluciones de última generación para la gestión de la energía y la seguridad de las instalaciones. Este acto simbólico demuestra la capacidad de Schneider Electric para movilizar recursos en favor de un monumento histórico multisecular. El éxito de este proyecto es el resultado de las ingeniosas soluciones empleadas para abordar la logística y las difíciles limitaciones encontradas in situ Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, está entusiasmada y honrada de haber contribuido, mediante donaciones, a la restauración de la catedral de Notre Dame de París. Las soluciones donadas han permitido asegurar y supervisar las instalaciones eléctricas del lugar. De este modo, el sistema de gestión de edificios (BMS) puede gestionar y optimizar el consumo energético del monumento, incorporando innovaciones del siglo XXI a una catedral que representa un punto culminante del arte medieval, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991.

El incendio que dañó gravemente la catedral el 15 de abril de 2019 desencadenó una increíble ola de solidaridad de la que Schneider Electric quiso formar parte. «Para Schneider Electric, es evidente apoyar acciones de este tipo en lugares simbólicos y prestigiosos, como ya hemos hecho en el pasado con el teatro estatal de la Comédie Française y la estación antártica», Gilles Vermot Desroches, Director of Citizenship, and Institutional Affairs de Schneider Electric.

Innovaciones para el futuro

Schneider Electric aportó su experiencia, productos y soluciones gracias a un acuerdo de donación. De este modo, el grupo ha suministrado todos los equipos necesarios para la alimentación eléctrica y la seguridad del emplazamiento (células AT 20 kV, transformador 20 kV/410V 1250 kVA, cuadros eléctricos generales y divisionales, inversores, alumbrado de seguridad, dispositivos...), así como las herramientas para la gestión técnica del edificio, que permiten supervisar el funcionamiento de la red y controlar su consumo eléctrico (sistemas de control automático, sensores, controladores, buses de comunicación etc.).

Además de los equipos, Schneider Electric realiza parte del mantenimiento de los equipos de distribución eléctrica, proporciona parte de la ingeniería, los estudios, la puesta en servicio y la programación de los sistemas instalados, así como la formación de los futuros usuarios.

La anterior instalación eléctrica quedó inoperativa a causa del incendio y, sin electricidad, la reapertura era imposible. La nueva red garantiza la distribución y seguridad del suministro energético, incorporando soluciones innovadoras y tecnologías de vanguardia que optimizan la gestión de su consumo eléctrico y contribuyen a garantizar la seguridad de la catedral.

Prevención de incendios de vanguardia

El equipo del proyecto optó por soluciones de seguridad contra incendios de última generación:

Dispositivos adicionales para una mayor protección y prevención de incendios (Acti9 Active AFDD) para los circuitos de tomas de corriente.

Sensores de sobrecalentamiento de los cables (HeatTags) en todos los armarios eléctricos. Estas dos innovaciones garantizan el correcto funcionamiento de la instalación mediante una supervisión continua y el envío de alertas en caso de cualquier cambio, incluso antes de que se produzca un problema.

Un compromiso común

El equipo responsable del proyecto tuvo que enfrentarse a un gran número de problemas técnicos que exigían ingenio y preparación.

Uno de ellos, fue la entrega e instalación a principios de 2024 del transformador TRIHAL conectado, un elemento clave del suministro eléctrico de la catedral. Este bloque de 3,2 toneladas, transportado en camión y elevado a la obra por encima de la zona de construcción, se bajó mediante un polipasto hasta su posición en el sótano del presbiterio. Fue necesario realizar un estudio específico para la operación de elevación.

La instalación de la subestación de alta tensión en un sótano subterráneo con considerables limitaciones de acceso y espacio también fue un problema resuelto con equipos y asistencia personalizados.

"Se trata de un proyecto cuya logística ha sido bastante delicada y ha requerido una excelente coordinación con los demás actores presentes en el lugar", ha declarado Cédric Larcher, Regional Manager of the Electrical Distribution Application Center de Schneider Electric Francia, responsable de la gestión, el rendimiento y el seguimiento in situ.

Además de proporcionar la infraestructura, unos 60 empleados de Schneider Electric (desde trabajadores de fábrica hasta diseñadores de la red del emplazamiento) aportaron conocimientos y experiencia como parte de un programa de transferencia de competencias. El apoyo de Schneider Electric también incluyó la formación de empresas asociadas como el constructor de paneles Ateliers Electriques de France (con sede en Val-de-Marne) para instalar el armario principal de baja tensión, FBS Electricité (con sede en Seine-Maritime) para instalar la subestación de alta tensión, ERM (con sede en Eure) para crear estructuras de soporte específicas y Transport Avex (con sede en Val-de-Marne) para llevar a cabo las operaciones de manipulación extremadamente delicadas en el sótano del presbiterio.

Para más información: página web