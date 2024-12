Ni un niño sin regalo de Navidad, la propuesta solidaria de THR Medical Products

La empresa con sede en Valencia, THR Medical Products, distribuidora de productos médico-estéticos como el ácido hialurónico, hilos tensores, skinboosters, nutricosméticos y cosmética, celebra formar parte de la iniciativa solidaria “El Árbol de los Sueños” de CaixaBank. Y es que se trata de una bonita motivación, ya que se busca cumplir los sueños que muchos niños expresan en sus cartas a Papá Noël y a los Reyes Magos. THR Medical Products vuelca su solidaridad con niños valencianos en situación vulnerable, para que en estas fechas tan especiales, llenas de esperanza y sonrisas, no se rompa la magia de la ilusión.

Hacer realidad los sueños navideños de niños La iniciativa solidaria se puso en marcha hace siete años y utiliza las 2.500 oficinas que la entidad bancaria tiene en toda España para recoger las cartas de Navidad escritas por los niños. THR Medical Products forma parte de las 350 empresas colaboradoras, y para la campaña de este año esperan cumplir los deseos de 180.000 niños en riesgo de exclusión social de toda España.

La empresa con sede en Valencia se encargará de hacer realidad los sueños de niños hasta 12 años que residen en Valencia, que están en riesgo de pobreza alimentaria, que pertenecen a familias desestructuradas o que viven en centros residenciales. Las oficinas de CaixaBank organizan la recogida y reparto de los regalos, teniendo en cuenta que para muchas familias estos serán los únicos regalos que recibirán gracias a la cadena de solidaridad generada entre los clientes colaboradores de la entidad.

Una oportunidad de ayudar a la comunidad Para THR Medical Products esta iniciativa representa una oportunidad de contribuir a la comunidad desde una perspectiva humana y solidaria, alineada con sus valores corporativos de compromiso y responsabilidad social. No solo busca ser una referencia en distribución de productos médico-estéticos, sino también marcar una diferencia positiva en la vida de quienes más lo necesitan.

Este tipo de acciones fortalecen los lazos con la comunidad e impulsan a seguir promoviendo iniciativas que llevan bienestar fuera del sector puramente empresarial, porque la solidaridad forma parte de su misión. THR Medical Products no solo trabaja para ofrecer productos de la más alta calidad a profesionales del sector médico-estético, sino que busca también impactar en la comunidad más cercana.

En definitiva, la colaboración con "El Árbol de los Sueños" reafirma el propósito de la compañía de aportar valor más allá del ámbito profesional, en un compromiso social con la belleza y la salud, pilares fundamentales de la actividad de THR Medical Products (www.thrmedicalproducts.com).