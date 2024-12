“Lola, Lolita, Lolaza” nominado a mejor cortometraje de animación en los Premios Goya

Lola, Lolita, Lolaza, el nuevo trabajo de Mabel Lozano, producido por Chelo Loureiro ha conseguido la nominación a Mejor Cortometraje de Animación en los Premios Goya.



El corto, que está disponible en Movistar Plus+, sigue su paso por festivales: ANIMEST, ANIMATION INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, Festival de San Sebastián, Festival de Cerdanya, Punta del Este, Bucarest, Lisboa, Festival de Huelva, Almería, Semana del Corto de Madrid y Humor en Corto de Arrigorriaga han sido alguna de sus paradas en los últimos meses.

Mabel Lozano nos comenta: “Muy feliz, con una gran sonrisa, todo mi flequillo al viento y montada en una bici de paseo, yo ya estoy bajando la empinada cuesta que empecé a subir con una bici de sprint hace ahora casi 5 años, cuando me diagnosticaron un cáncer garbanzo cabrón en mi lola izquierda”.

Con mucho humor, amor y retranca, Mabel Lozano nos cuenta en primera persona en el cortometraje de animación Lola, Lolita, Lolaza su viaje con un cáncer garbanzo en su “Lola” izquierda. Mabel ha sido galardonada en dos ocasiones con el Premio Goya, dentro de la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

Aunque esta no es solo la historia de Mabel, también es la de millones de mujeres en el mundo. Chelo Loureiro, productora junto con Lozano de Lola, Lolita, Lolaza, es una de las productoras más importantes de España en materia de animación, teniendo en su haber once nominaciones y cuatro Premios Goya, dos a Mejor Largometraje de Animación (Valentina y Unicorn Wars) y dos a Mejor Cortometraje de Animación (Decorado y To Bird or Not To Bird).

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. Lola, Lolita, Lolaza es una producción de Abano, Secuoya Studios y Mafalda Entertainment SL, con el apoyo de Cultura de la Comunidad de Madrid, la Asociación Española contra el Cáncer, Novartis y Marnys.